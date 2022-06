Ciney: il reçoit les policiers avec un crachat

En plus des outrages et de la rébellion, le prévenu était poursuivi pour avoir harcelé et menacé son ex-compagne. Depuis la séparation survenue en août 2020, les appels, messages et mails sont récurrents. Et parfois menaçants. Comme ce message vocal dans lequel il a menacé son ex de la " saigner " elle ainsi que sa mère.

L’homme étant absent de l’audience, le parquet de Namur avait requis 15 mois ferme. Le tribunal a eu la main plus lourde, mercredi, et a doublé la mise: 30 mois ferme.