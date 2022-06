Cet été, un vent de poésie soufflera à la citadelle de Namur avec les Baladins du miroir

Justement, la complicité qui naît des rapports humains se trouve au centre du nouveau spectacle inédit que proposeront les artistes. Celui-ci se déroulera à la citadelle du 5 au 10 août 2022 (avec un soir de relâche le 8). La Porteuse de souffle met en scène des personnages qui ne se connaissent pas mais dont la rencontre donne lieu à des situations tantôt réalistes, tantôt burlesques. Des petites rencontres qui créent de grandes choses, l’une des recettes qui a fait le succès des Baladins du miroir. Sans prise de position politique, ni philosophique. "On a utilisé la force poétique pour s’interroger sur ce que nous vivons", explique Gaspar Leclère, insistant sur le caractère inclusif du "nous".

En effet, la pièce, de par son titre notamment, met en lumière la réflexion qui a animé la compagnie durant ces dernières années marquées par plusieurs événements anxiogènes. Une quête de sens, d’un second souffle. "On ne voulait pas s’enfermer dans ce qu’on sait faire, s’asseoir sur nos lauriers et rester dans la facilité" , insiste le directeur artistique.

Un Namurois, Jean-Pierre Dopagne, à l’écriture

Pour traduire en mots leurs sentiments, les Baladins du miroir ont fait appel à l’expérimenté metteur en scène namurois, Jean-Pierre Dopagne. Malgré une longue carrière riche de quatorze pièces, le dramaturge n’a jamais présenté une œuvre dans sa ville. Et ce ne sera pas la seule première. "C’est une aventure singulière parce que je n’ai jamais écrit pour une troupe, pour un chapiteau , déclare-t-il. Mais j’ai su rester fidèle à moi-même tout en découvrant de nouvelles pratiques. J’adore les contraintes, elles sont sources de création."

La volonté des Baladins du miroir étant que la Porteuse de souffle intègre plusieurs formes d’expression artistique. Outre la comédie, on y découvre des musiciens et des artistes venus du cirque. Une expérience unique qui se déroule dans un cadre adapté et intime au service d’une plus grande complicité, avec le public cette fois. Le parterre de l’emblématique chapiteau de la troupe sera ainsi configuré de manière circulaire et comprendra des plateaux mobiles. "On travaillera aussi dans l’aérien" , prévient Gaspar Leclère.

Au vu des premières images destinées à faire la promotion du spectacle, on ose imaginer que les spectateurs en auront le souffle coupé. Il n’y aura cependant que 350 places à pourvoir par représentation. Réservations vivement conseillées.

Infos et réservations

La Porteuse de souffle sera jouée à cinq reprises du 5 au 10 août (relâche le 8) sous le chapiteau des Baladins du miroir installé sur l’esplanade de la citadelle de Namur. Elles sont toutes programmées à 20h. Durée du spectacle: 1h40. Bar et petite restauration seront accessibles avant et après le spectacle. Il n’y aura pas d’entractes. Les organisateurs font savoir que la pièce est adaptée aux enfants à partir de 8 ans.

Les réservations sont ouvertes et se font via le site www.citadelle.namur.be , par téléphone au 081247370 ou au centre du visiteur de Terra Nova (Route Merveilleuse 64). Une billetterie sera également ouverte le jour du spectacle sous réserve des places encore disponibles. PAF: 23 € – 17 € (+65 ans et groupe de minimum 15 personnes) – 10 € (-26 ans et demandeur d’emploi).

Des spectacles gratuits l’après-midi

Le Comité Animation Citadelle profitera du spectacle des Baladins pour laisser une place aux familles en balade sur le site, les jours de représentation. La compagnie proposera des interventions de 20 minutes, à 16h, sur la terrasse du centre du visiteur. Elles seront gratuites.