Un couple de palissandre, un autre en or

L’autre couple, formé de Ginette et Robert Dubois, fêtait 65 ans de mariage . Et donc des noces de palissandre. Il a eu cinq enfants qui habitent aussi à Sinsin. La famille s’est agrandie et compte aujourd’hui 17 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Robert et Ginette ont travaillé la terre. A présent les époux se contentent de profiter de leur jardin. Ils sont en bonne santé. La bourgmestre, Valérie Lecomte leur a souhaité de continuer à rayonner de vitalité et de disponibilité pour leurs proches.

A Noiseux comme à Sinsin, les échevins accompagnants ont fleuri les couples, leur ont remis les voeux des Souverains et le cadeau communal