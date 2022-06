Travailleurs sans contrat ou au chômage temporaire: un patron de friteries namurois condamné

"Mon client n’est pas un expert des papiers. Il reconnaît l’absence de registre de personnel et de règlement de travail. Il a depuis régulariser d’autres infractions, en versant les sommes dues à plusieurs personnes. Une confiscation de 6025€ a par contre été requise à son encontre pour avoir employé une personne en séjour illégal. Il conteste cette prévention. Il s’agit d’une amie de sa fille, réfugiée macédonienne. Mon client voyage entre ses trois friteries et a déjà demandé à cette personne de ne plus se trouver derrière le comptoir, même pour donner un coup de main lors des coups de feu. Elle passe derrière le comptoir mais n’a pas à le faire. Il ne l’a jamais engagée et ne lui a pas fait de contrat d’emploi, il ne veut pas qu’elle soit là."

Pour l’auditorat du travail, Jérôme Deumer précisait que la personne en séjour illégal a été observée au travail à plusieurs reprises, le 23 novembre 2020 vers midi et le 26 février 2021 vers 19h30. Comme le prévoit la législation, 3 mois de rémunération sont dus à un travailleur en séjour irrégulier observé en plein travail sans être déclarée. La confirmation de la confiscation de 6025 euros est donc requise. "Le prévenu savait qu’elle venait et il a laissé perdurer l’infraction".

Ce mercredi, le tribunal a prononcé une amende de 38400€ assortie d’un sursis de 3 ans pour ce qui excède 19200€. Une confiscation de 6025€ a aussi été prononcée.