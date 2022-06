Nouveaux ateliers, nouveau nom à l’athénée

C’est sous l’impulsion de la directrice de l’établissement, Reinette Guelfi, que les travaux ont été réalisés: "La menuiserie est un secteur porteur d’emplois. Il fallait donc passer par la modernisation de ces ateliers pour proposer un enseignement de qualité à nos étudiants."

C’est devant un beau parterre d’invités que le ruban symbolique a été coupé par le ministre de Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden, et l’administrateur général de Wallonie Bruxelles Enseignement, Julien Nicaise.

Fusion des athénées d’Andenne et de Ciney

Reinette Guelfi a profité de cette occasion pour dévoiler le nom de la nouvelle entité scolaire issue de la fusion de l’athénée royal Jean Tousseul d’Andenne et de l’athénée royal du Condroz Jules Delot, de Ciney. En effet, un travail de fond a été entamé depuis plus d’un an pour assurer la pérennisation de l’enseignement officiel tant à Andenne qu’à Ciney. Les professeurs des deux écoles ont choisi le nom de la nouvelle entité scolaire tandis que les sections Infographie d’Andenne et Arts plastiques de Ciney ont imaginé le logo en cohérence avec le nom choisi: l’athénée royal Meuse-Condroz.