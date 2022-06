Germain Barbiaux s’en est allé

La confrérie des Chevaliers de la Tarte et de la Pompe de Belgrade pleure l’un de ses membres. Grand Epistolier de cette sympathique confrérie, qui œuvre pour le bien-être de la cité des Tautis et la renommée de la tarte et de la bière belgradoises, Germain Barbiaux s’est éteint, le 3 juin dernier, à l’âge de 84 ans.