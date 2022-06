VIDEO | Dinant: Du haut de ses 177 voix, Alain Rinchard assumera ses responsabilités d’échevin

À 50 ans, commerçant depuis 20 ans, Alain Rinchard va être promu échevin. La nouvelle a été officialisée la semaine dernière, lors de l’annonce du rabibochage de la majorité . Après plus de sept mois de vacance de poste ( Laurent Belot n’avait pas été remplacé depuis son départ ), la Ville retrouve un échevin du Tourisme, de la Culture, des Affaires économiques et du Commerce. Rencontre.

Alain Rinchard, cette fois, ça y est si on peut dire...

Ça semble bon effectivement (rires), même si ça doit encore être voté au conseil...

Vous devenez échevin avec très peu de voix (177 voix, contre 2141 pour Richard Fournaux ou 480 pour Laurent Belot), ce qui vous vaut certaines critiques...

On sait d’où ça vient... Les lois électorales, ce n’est pas moi qui les ai faites. Donc je les respecte. Que les autres les respectent aussi. Je ne sais pas si c’est une question de nombre de voix ou de bonne volonté. Moi, la bonne volonté je l’ai. Et à partir du moment où on s’engage sur une liste aux élections, il faut pouvoir prendre ses responsabilités.

Comment se sont déroulées les négociations?

On a rencontré au départ tous les groupes politiques. Avec la LDB (liste Fournaux, opposition), c’était très difficile, notamment par rapport aux personnes qu’ils nous proposaient pour devenir échevins. C’était de nouveau les dinosaures comme certains les appellent. Ça aurait été plus facile avec les jeunes... J’avais l’impression que certains négociaient d’abord pour eux et pas pour leur liste. C’était difficile aussi par rapport au programme. Ils ne nous proposaient rien. Il nous a semblé qu’on n’avait pas beaucoup de choix. Soit on laissait la Ville telle quelle, en affaires courantes, ce qui n’était pas bon pour les Dinantais, soit on remontait en majorité ( le PS avait quitté la majorité en octobre 2021 ). On a négocié, on a mis les choses à plat principalement avec Thierry (Bodlet, le bourgmestre) et on est reparti sur de bonnes bases. Tout semble bien lancé… On verra.

Les intentions en apparence semblent bonnes. Mais dans le fond, n’est-ce pas un peu une mascarade cette majorité qui tout à coup va mieux?

Je ne pense pas. Ça n’a pas été facile, certes. Mais il n’y avait pas d’autre majorité possible, c’était celle qui nous semblait la plus juste et la plus réaliste. On ne s’est pas simplement dit: on n’a pas le choix. Non. Nous remettre ensemble était la seule solution.

En quelques mois, vous avez réussi à prendre vos marques au conseil communal?

Ça n’a pas été évident, d’autant plus que la situation politique n’était pas simple. On n’était plus vraiment dans la majorité, mais pas non plus complètement dans l’opposition… on a voté en âme et conscience, en ayant notre programme en ligne de mire. Je suis conseiller de l’action sociale depuis un certain temps. Ce n’est pas la même ambiance qu’au conseil communal...

Vous aimeriez que ça change?

Bien sûr! C’est important. Le conseil communal, ce n’est pas un ring de boxe ni une cour de récréation. C’est là où se prennent les décisions importantes pour la Ville et chacun y a son rôle, aussi bien la majorité que l’opposition. Donc, il vaut mieux travailler main dans la main plutôt que de se tirer dedans comme c’est souvent le cas.

Qu’est-ce qui vous motive dans cette fonctiond’échevin?

Il y a des compétences, entre autres le tourisme, le commerce, auxquelles je suis fort attaché et dans lesquelles j’ai quand même une certaine expérience. Donc, forcément, ça me plaît de pouvoir faire bouger les choses pour Dinant.

Il reste 2 ans pour travailler. Qu’est-ce que vous aimeriez concrétiser?

Le programme est là, on ne va pas le réinventer maintenant, on n’a plus le temps. Les crises, les inondations n’ont rien arrangé. Si on arrive déjà à faire aboutir de petites choses pour le confort des Dinantais, je serai déjà content. La redynamisation de la rue Grande, des quartiers oubliés, c’est important. Après, soyons honnêtes, cela ne va pas se faire sur quelques mois ou sur deux ans. Je pense aussi que les loyers des surfaces commerciales dans le centre sont beaucoup trop chers. Les propriétaires devraient se remettre en question. Il vaut mieux un bâtiment avec un loyer plus petit mais occupé que rien du tout. Je pense qu’au niveau politique on pourrait intervenir et mettre en place une taxation sur les bâtiments vides.

Au niveau de l’horeca, qu’est-ce que vous aimeriez améliorer?

Les terrasses. J’aimerais les avoir à l’année. Dans une ville touristique comme Dinant, quand on voit le temps qu’on a eu en février, ne pas avoir les terrasses, c’est triste. C’est un combat que je mène depuis des années. Certains commerçants n’ont toujours pas de terrasse du tout d’ailleurs. Il y a du travail au niveau du commerce et du tourisme, ça ne va pas manquer!

Si les élections de 2024 vous confortent dans cette fonction, quels seront vos projets?

Il n’y a pas forcément besoin de gros projets. Il faut que la ville soit agréable, accueillante et que les gens aient des facilités. Il faut aussi donner envie de venir s’installer à Dinant. Les touristes c’est important, mais le Dinantais doit être remis au centre. Il a le droit aussi de pouvoir profiter de sa ville.

Commerçant et échevin, deux fonctions compatibles?

Être indépendant le long de la Croisette en plein été et être échevin, c’est du boulot. On est d’accord. Mais j’ai du personnel en qui j’ai confiance. On va essayer de s’adapter. Et à la Ville, je ne suis pas seul. J’ai l’esprit de groupe, du collège. Des échevins m’ont déjà dit qu’ils seraient là pour m’aider.

Pas simple de monter comme échevin en démarrant par des critiques...

Malheureusement, les attaques font partie du jeu politique. Quand tu n’as pas de quoi construire, tu essaies de détruire ou de salir. Moi, ça me passe au dessus. Le tout, c’est de travailler, je l’espère, avec tout le monde. Mais si certains se mettent en retrait, comme ils le font depuis longtemps, on fera avec.