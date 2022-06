VIDEO | À Yvoir, la pêche à la truite, c’est aussi un sport de jeunes

Émilien est tombé dans le filet quand il était petit. Il a mordu à l’hameçon en accompagnant son père, à 7 ans (il en a 14 aujourd’hui). Ce qu’il aime dans ce "sport"? " L’aspect naturel, sortir surtout et pouvoir attraper du poisson avec les copains" . Son record? Une truite fario de 43cm.

©EdA

Depuis peu, le papa d’Émilien est secrétaire de l’ASBL Le Brochet. Une société de pêche fondée en 1957 qui cherche un nouveau souffle. " Le comité vient de changer. On essaie de se relancer et de redynamiser tout ça. On veut essayer d’attirer plus de monde et surtout toucher la jeunesse .On propose des initiations, à la demande ."

Le Covid, la sécheresse et les inondations ont fait du tort au club yvoirien. Avant, une quarantaine de pêcheurs y étaient affiliés. Aujourd’hui, il en reste la moitié. " Durant près de trois ans, il n’a plus été possible de pêcher. Certains membres n’ont plus souhaité payer la cotisation."

Pour cet instituteur de l’école libre d’Yvoir, la pêche, c’est bien plus qu’une prise au ver, à la teigne ou au vairon. " Même si on ne prend pas de poisson, on prend l’air dans un cadre magnifique. D’ailleurs, lorsque j’attrape un poisson, je le relâche. Je pêche plus pour la sensation, pour le plaisir ". S’il aime flâner le long du Bocq, la canne à la main lorsque le soleil donne, ce n’est pas le cas d’un des "commissaires" du club. " Moi, j’aime venir tôt le matin ", confie Walter Peeters. Lui aussi est mordu. " Dès le début d’année, ça commence à démanger. On contrôle le matériel, à vérifier si le crin est encore bon. Tout doit être prêt pour l’ouverture de la pêche en rivière, le troisième samedi de mars ." Son record: des cendres de 9 et 10kg. " Ces deux têtes-là, je les ai embaumées. Elles sont vissées sur une branche de sapin. Ce n’est pas tous les jours qu’on fait de telles prises ." Chaque vendredi, avec son épouse, il déguste une truite du Bocq. " Elle me dit ce sont les meilleures qu’elle n’a jamais mangée s . "

Samedi, il a fallu le temps pour que ça morde. Sur le coup de midi, Walter sortait fièrement une ombre chevalier des eaux.

lebrochet@mail.be, 0495837041.