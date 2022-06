Des courses bio, locales et éthiques au coin de la rue, 24h/24

L’intérieur de la tiny-house Bled se présente comme un petit magasin d’une vingtaine de mètres carrés où les produits sont rangés sur des étals et dans des frigos.Elle est sécurisée d’un code, fourni au client au passage de la commande, mais une fois à l’intérieur, tout est en libre accès."Et vous ne craignez pas les vols, s’inquiète une dame: "Le cas échéant on pourrait utiliser les images des caméras de surveillance, mais on fonctionne avant tout à la confiance, sourit le jeune entrepreneur idéaliste .Joignant le geste à la parole, il encode le panier de légumes qu’une première cliente souhaite emporter tout de suite: "Vous payerez demain, quand j’aurai les prix exacts." Derrière les valeurs humaines et écologistes qui animent le projet, pour tenir la route celui-ci devra aussi cocher la case d’une certaine rentabilité.La question interroge les visiteurs inauguraux du Bled de Seilles: "On prend la plus petite marge possible pour en laisser le maximum dans la poche des producteurs.On prend environ 10% là où la grande distribution se site entre 30 et 50%, détaille Gaylord Roukine. Selon nos prévisions, on peut être rentables avec une quarantaine de familles clientes qui feraient leurs courses pour une trentaine d’euros par semaine. Ce qui coûte cher pour nous, c’est le développement du projet, mais maintenant que le modèle est établi, on peut le reproduire." Et c’est bien l’idée, puisque Gaylord Roukine veut faire essaimer le Bled: "On est en discussion pour une deuxième implantation à Héron."