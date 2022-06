C’est en 1959, à la fête à Nafraiture, qu’ils se sont rencontrés. Le mariage a eu lieu le 1er mai 1962. Ensemble ils ont eu deux fils: Jean-Michel et Daniel. La génération suivante est composée des jumeaux Adrien et David, de Laurane, Caroline, Clément et Margaux.

Pendant 10 ans, Albert se levait à 2h pour cuire le pain dans la boulangerie de son frère Joseph à Haut-Fays. Il continuait sa journée avec son épouse qu’il accompagnait pour livrer le pain à la clientèle. En 1974, Albert a changé de métier et a rejoint la scierie Simafo à Vivy, qu’il a quitté à 57 ans.

Aujourd’hui, Albert est affaibli par un AVC, mais Émilie veille sur lui et lui prépare des mets raffinés, qu’elle lui sert délicatement. La longévité de ce couple s’explique en partie par leur légendaire patience: "On ne se grogne jamais ni l’un ni l’autre."