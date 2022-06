Yvoir: la rue de Mianoye, à Durna, entre sécurité et mobilité

Dans le quartier, la configuration des aménagements envisagés interpelle. Il s’agit de placer des piquets pour empêcher les voitures de stationner, notamment devant l’épicerie.Régis Merelle, le patron du magasin qu’il a repris avec son épouse au début de cette année, est préoccupé: "Je comprends bien le but d’empêcher le parking sauvage qui peut poser problème et compromettre la sécurité des enfants. Mais les piquets vont empêcher les voitures de se garer devant le magasin.Or nous avons une clientèle locale notamment de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite pour qui cela est très utile." Le projet prévoit une vingtaine de places de parking tracées au sol, à plusieurs dizaines de mètres de l’épicerie: "On sait bien que les clients aiment s’arrêter au plus près.Ça contribue à notre attractivité.De plus, la Commune présente les choses comme si ces places étaient créées cependant que dans les faits on se gare déjà à cet endroit-là.Donc les places qu’on perd ne sont pas compensées en réalité." Le commerçant craint que la réduction des possibilités de stationnement ne dévie une partie de sa clientèle vers les grandes surfaces: "On essaie de notre côté de recréer une dynamique locale, mais ce n’est pas facile face à pareille concurrence." Les piquets en béton devant le magasin vont aussi poser problème au moment où il est livré: "On a un camion qui vient six fois par semaine et met une bonne demi-heure à décharger.Là, il sera obligatoirement arrêté sur la rue.On est dans une rue de transit, tout de même.Si un tracteur se présente à ce moment-là, il ne pourra pas passer, ce sera l’embouteillage assuré." Régis Merelle s’est adressé à la Commune et espère une solution concertée.Nous avons tenté de joindre l’échevine Chantal Éloin, en charge du dossier.Sans succès.