Rochefort: le Gracq Famenne préconise un centre piétonnier

Bien évidemment, ce piétonnier ne peut se concrétiser qu’avec un soutien fort du politique et des citoyens.Il nécessiterait aussi la mise en place d’un contournement de Rochefort. C’est pourquoi le Gracq Famenne veut attirer l’attention sur le contournement demandé par le collège au ministre Henry. Ce tracé a été proposé il y a presque 20 ans et ne prenait pas en compte la plaine de la Behotte qui est reconnue comme riche en biodiversité par Natagora ni la mobilité douce puisqu’une partie du tracé est prévue à côté du Ravel Rochefort-Houyet.

Le contournement tel qu’il est proposé a d’ailleurs peu de chances d’aboutir au vu de la Déclaration de politique régionale 2019-2024 signé par la coalition PS-MR-Écolo. Le Gracq est donc opposé au tracé pensé pour le siècle dernier mais favorable à un contournement qui prend en compte la biodiversité et le respect de la mobilité douce. A cette fin, il estime qu’un tracé alternatif devrait être étudié conjointement par le SPW, le collège, la CCATM ainsi que la société civile afin de désengorger Rochefort.

Le Gracq Famenne agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables et plus faciles pour tous. Il insiste sur le fait qu’il est une association sans appartenance politique et sans but lucratif, mais il est aussi et surtout une association citoyenne. M.M.

On peut contacter le Gracq par e-mail: famenne@gracq.org ou par téléphone au 0474 588807.