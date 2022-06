Dinant: Revêtement arraché, rue de Bonsecours

La profondeur des dégâts doit encore être déterminée. D’où la fermeture de la chaussée.

L’accès au collège n’est toutefois pas impacté. Il reste possible par la route de Philippeville, remise en état récemment.

Avaloirs bouchés à Bouvignes, inondation au Pont d’Amour

À Bouvignes, du ruissellement d’eau a été constaté, rue Cardinal Mercier. " Le pertuis qu’on avait refait a bien fonctionné , souligne l’échevin qui rappelle qu’il n’y a pour l’instant plus de filet d’eau, de rigole dans Bouvignes. D’où ce léger écoulement qui a quand même stressé les villageois.

Rue Fétis, à Bouvignes toujours, des avaloirs se sont bouchés. " La DGO1 doit les nettoyer! ", lâche Robert Closset qui se réjouit d’avoir rebouché les trous à Bouvignes la semaine dernière, malgré les critiques de la population. " Heureusement que nous avons fait ça, sinon, on aurait eu un écoulement de cailloux.Grâce à cela, Bouvignes a été peu touchée ."

Au Pont d’Amour, une maison a été inondée à cause du ruissellement provenant des pâtures. " Ils ont eu 10 cm d’eau dans la maison. On est toujours craintifs à cet endroit. On va reprendre contact avec l’Inasep notamment pour voir comment avance le dossier. Cela n’est pas rassurant, alors que nous n’avons eu qu’une journée de pluie ."

Dans les fonds de Leffe, une coulée de boue a aussi été constatée.

D’après l’échevin, la Région wallonne a déjà annoncé qu’elle n’interviendrait pas auprès des Communes, notamment pour les soulager au niveau de la hausse du coût du tarmac, étant elle-même dans le rouge financièrement. " On nous a déjà prévenus que nous n’aurions pas d’aide, c’est vraiment terrible. Tout ça promet et me rend inquiet ."