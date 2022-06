Jambes: retour aux racines pour le 100e Corso fleuri (photos)

Comme l’explique Catherine Calande, jeune présidente, "théoriquement, on aurait dû fêter ce centenaire en 2020, en même temps que les 60 ans de la Frairie. " Il a fallu attendre la fin de la crise sanitaire.

On ne peut imaginer dissocier le Corso de ce groupe. Et même si l’événement de la Pentecôte ne constitue pas la plus grosse manifestation jamboise (qui reste le Festival international du folklore), il reste intrinsèquement un incontournable.

Pour accompagner les Jambois, les 40 Molons n’ont pas manqué de répondre à l’invitation. " C’est important pour nous, commente Christophe Dubois, le porte-parole de la société royale Montcrabeau. C’est le seul cortège namurois de ce type. C’est aussi le seul lieu où notre char peut déambuler, grâce à la largeur des rues. D’habitude, on a plus l’occasion de jouer de manière fixe. "

Musicalement parlant, le fait de jouer en se baladant peut permettre quelques bis. " Le répertoire est assez courtet Li Bia Bouquet passe quasi en boucle. "Au Corso, ce n’est pas un souci puisque le public change au fil du parcours.

Un parcours plus court

Le circuit 2022 s’est fait un peu plus court. Ce qui a tout de même permis aux habitants du début de la rue de Dave (jusqu’au CPAS) de profiter du spectacle et de bénéficier des animations, depuis le pas de sa porte ou de son appui de fenêtre.

Autre groupe de cœur du Corso: les Échasseurs. " On est très souvent invités, commente le vice-président Frédéric Gilon. Et pour la centième, on ne pouvait pas ne pas répondre positivement ." Pas de "bout-a-tot" réservé à l’échasse d’Or, mais bien quelques démonstrations, le long de l’itinéraire.

"Le parcours et les arrêts nous le permettent, explique-t-il. Et si l’engouement du public se manifeste, on peut envisager un combat en fin de défilé". Pour l’anecdote, le vice-président fait partie des Avresses où Jambes y avait ses brigades. Si on ajoute les géants et les Bragards (avec leurs confettis, leurs bonbons et leurs fleurs) qui fêtent leurs 70 ans, Namur n’a pas hésité à franchir la Meuse pour pénétrer en Principauté de Liège.

À cela s’ajoutent les prestations des invités de ce Corso qui, de Fosses-la-Ville aux portes de l’Europe de l’Est (avec notamment un groupe de danses polonaises), ont assuré le show pour le centenaire.

Transmettre les tradition

Ce qui surprend, c’est l’âge de certains participants à ce type d’activités pourtant « old school ». À la Frairie des Masuis et Cotelis, on ne compte pas moins d’une vingtaine d’enfants (dont la plus jeune Éléonore a 3,5 ans) pour une trentaine d’adultes. " C’est très familial chez nous, commente Catherine Calande. Soit les parents invitent leurs enfants à participer. Ou bien, c’est l’inverse. " Une période plus critique peut se manifester aux alentours de l’adolescence. Mais ce n’est que passager.

On retrouve la même volonté de transmission chez les Échasseurs qui, pour leur part, ont formé des ambassadeurs pour parler des joutes dans les écoles mais aussi pour s’y initier. Les jeunes de 7 à 15 ans y prennent goût.

Et ce rajeunissement n’est pas non plus passé inaperçu au Corso de Jambes, grâce à la distribution des fleurs, tout le long du parcours. par les enfants des écoles locales.