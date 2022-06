Beauraing: une maison de village flambant neuve à Sevry

Inscrit dans le PCDR, le dossier a pris plus de 7 ans. "Au départ, on imaginait rafraîchir la salle. Mais on a vite constaté qu’il faudrait davantage qu’un rafraîchissement" , indique Mélanie Havenne, échevine notamment en charge du PCDR, Plan communal de développement rural.

Construire une nouvelle salle sur les fondations de l’ancienne n’a pas été une chose simple à accepter pour certains. En effet, des liens ont été tissés dans l’ancienne salle. Celle-ci était la gardienne de nombreux bons souvenirs. Il a fallu le temps de digérer la nouvelle. La vétusté du bâtiment a contribué à convaincre les derniers.

Vu l’état de la construction, une remise en état aurait été onéreuse. Plus onéreuse sans doute qu’une reconstruction. Même si la solution démolition-reconstruction allait demander un long délai d’attente, les villageois ont marqué leur accord.

Dans le cadre du PCDR

Pour réaliser ce dossier, la Commune de Beauraing a opté pour le PCDR. Une fiche projet a été élaborée. S’il y a des subsides intéressants à la clé, il faut s’armer de patience. Entre la convention de faisabilité, en novembre 2015, et la réception du bâtiment, il a fallu 7 années d’attente. Et si la maison de village est terminée, il reste encore un peu de travail. L’endroit doit se doter d’une cuisine digne du nom.

Aujourd’hui, si le dossier de Sevry est arrivé à bon port, la Commune croise les doigts afin que d’autres connaissent pareille aventure. Les habitants de Feschaux espèrent qu’un jour, ils auront eux aussi une nouvelle salle. Si le PCDR se décline souvent avec des lourdeurs administratives et des lenteurs, il permet à certains projets de voir le jour grâce aux subsides.

400000€ de subsides

Le dossier de la maison de village de Sevry a coûté près de 500000€. Des subsides à hauteur de 400000 € ont été attribués. " Le PCDR reste un bel outil pour assurer le développement de nos zones rurales surtout quand les finances communes sont de plus en plus mises à mal. C’est un bon outil pour développer les zones rurales, mais aussi renforcer la vitalité de nos villages et la cohésion sociale, " livre l’échevine Mélanie Havenne.

À la base du PCDR, on trouve une CLDR, commission locale de développement rural. À Beauraing, cet organe est en place depuis 2005. Elle est particulièrement impliquée dans la démarche.