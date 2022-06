Andenne: Avec «Bled» on fait des courses bio, locales et éthiques au coin de la rue, 24h/24

Ce dimanche, jour de brocante, il inaugurait à Seilles, dans son quartier, la première implantation de son concept de tiny-house servant de point de dépôt et de retrait de denrées alimentaires répondants à la charte qu’il propose: "Tous nos produits sont soit locaux, soit bio, soit issus de filières de production éthiques et durables.On se fournit notamment auprès de maraîchers dans un rayon d’une dizaine de kilomètres."

La tiny-house elle-même a été conçue et construite dans le même esprit par l’associé de Gaylord Roukine, Andreï Moga, jeune diplômé de l’IATA à Namur: "Les matériaux sont bio et à terme on espère pouvoir travailler avec du 100% local."

La particularité, qui étonne et séduit les nombreuses personnes venues curieuses de découvrir le Bled, c’est son accessibilité 24h/24 et sept jours sur sept. Comment ça se passe? Smartphone à la main, Gaylord explique à une future cliente, enthousiaste, à quel point c’est facile, rapide, proche… et bien mieux que les grandes surfaces: "Via notre applicationsur GSM, vous voyez ce qui est disponible et dans quel délai, vous passez commande, vous payez en ligne et puis vous venez chercher."

Un magasin d’alimentation en 20m2

La tiny-house d’une vingtaine de mètres carrés se présente comme un petit magasin d’alimentation offrant une belle gamme de produits de base: fruits, légumes, fromagerie, boucherie, huile, vinaigre, œufs, mais aussi des plats préparés: "On va bientôt proposer aussi du poisson un jour par semaine." Tout est rangé sur des étals et dans des frigos. L’accès au Bled est sécurisé d’un code, fourni au client au passage de la commande.Mais une fois à l’intérieur, tout est en libre accès. "Et vous ne craignez pas les vols?" , s’inquiète une dame: "Le cas échéant on pourrait utiliser les images des caméras de surveillance, mais on fonctionne avant tout à la confiance, sourit le jeune entrepreneur idéaliste. Derrière les valeurs humaines et écologistes qui animent son projet, pour tenir la route celui-ci devra aussi cocher la case d’une certaine rentabilité.La question interroge les visiteurs inauguraux: "On prend la plus petite marge possible, environ 10%, là où la grande distribution se situe entre 30 et 50%, pour en laisser le maximum dans la poche des producteurs, détaille Gaylord Roukine. On peut être rentables avec une quarantaine de familles qui feraient leurs courses ici pour une trentaine d’euros par semaine. Ce qui coûte cher pour nous, c’est le développement du projet, mais maintenant que le modèle est établi, on peut le reproduire. " Et c’est bien l’idée, puisque Gaylord Roukine veut faire essaimer Bled: "On est en discussion pour une deuxième implantation à Héron." Au Nouveau Monde à Seilles, Gaylord Roukine a fait un premier pas vers un monde nouveau.Et avec Bled il prouve que cette aventure commence parfois pas plus loin qu’au coin de la rue…

infos: bled.shop