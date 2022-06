Namur: des brouilleurs pour éviter la taxe poids lourds

Depuis 2015, la Région perçoit une taxe kilométrique qui s’applique aux poids lourds circulant sur ses grands axes. Le montant est calculé en fonction du poids du véhicule et sur base des kilomètres parcourus, chiffrés grâce au boîtier OBU (On Board Unit) "Mais comme souvent, qui dit taxe dit fraudeur", indiquait le 6 mai dernier un avocat qui représentait la Sofico devant le tribunal correctionnel de Namur. Le plaideur au nom de la Sofico s’est constitué partie civile contre deux personnes poursuivies pour fraude et sabotage informatique et détention et importation de matériel de sabotage commis en 2016 et 2017.