À son carnet de bord: un Tour de France avec des exploits sportifs à la clé comme le Mont Ventoux (depuis Bédoin) ou encore l’Alpe d’Huez. Pour suivre: la Belgique, pour revenir fin mai, à son point de départ, à La Plante. Soit un total de 7000 km et 500 € de dons. Pas de quoi décourager ce cycliste au grand cœur.

50 kilos de bagages

L’an dernier, avec 2000 km de moins au compteur, et un itinéraire 100% belge, Marc Vinderick avait récolté 1200 €. Les efforts consentis n’ont guère été payants. Mais le cycliste veut rester positif. "Les gens connaissent des difficultés financières. Ici, avec l’argent récolté, je sais qu’un enfant pourra partir en vacances. C’est l’essentiel. " Des enfants qui, à chacun de ses passages à Montlégia, lui prouvent toute leur reconnaissance par des mots et des dessins.

Cette année, le Namurois a décidé de ne pas se mettre la pression. Pour faciliter le transport de sa tente, de vêtements et de matériel de réparation, il s’est équipé d’une remorque. C’est donc 50 kilos qui l’ont accompagné tout au long de sa route. " Ca n’a pas été tous les jours facile. Mais cela m’a quand même aidé" , confie-t-il.

Des encouragements

Hormis quelques pépins techniques et des soucis pour trouver où loger quand l’itinéraire se voyait dévié, le cycliste ne semble garder que de beaux souvenirs et de belles rencontres.

"Lorsque les personnes me voyaient avec le T-shirt Cap Espérance, elles posaient des questions. Et je leur parlais de mon projet. J’ai reçu beaucoup d’encouragements".

Son périple lui a offert quelques surprises, comme cette vue imprenable en haut du Mont Ventoux: " c’est là qu’on apprécie de très beaux paysages qui parfois nous échappent, lorsqu’on passe en voiture."

Il a aussi côtoyé des endroits plus "people" comme Monaco où il a fait le tour du circuit GP à vélo et photographié de loin le prince Albert. Ou encore Saint-Tropez et sa célèbre gendarmerie. Sans oublier la Bonne Mère dans la cité phocéenne. Néanmoins, c’est la gentillesse des gens qui revient toujours au devant de la conversation. De quoi envisager, l’an prochain, un nouveau périple de 3 mois qui devrait déboucher sur un Tour d’Italie. Pas moins.

capesperance.wordpress.com