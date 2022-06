Vresse-sur-Semois: des arbres plantés en mémoire des proches disparus

Surplombant un méandre de la Semois, une forêt de la mémoire vient d’être inaugurée. Ce lieu n’a pas été choisi par hasard et par n’importe qui. C’est une des dernières volontés de la regrettée Huguette Reynaerts, fascinée par la forêt ardennaise. Dès sa plus tendre enfance, cette dame, originaire de Flandre, venait régulièrement dans la vallée de la Semois. Elle voulait sauvegarder la beauté de cette nature en y consacrant toute son énergie et son argent. C’est elle qui, d’ailleurs, a créé la Régionale Semois ardennaise de Natagora dont elle a été la présidente pendant plusieurs années. Décédée en septembre dernier, elle a laissé un bel héritage derrière elle. Ses amis de la Régionale souhaitent désormais poursuivre son œuvre.

En mémoire d’Huguette

Pour lui rendre hommage lors de l’inauguration de cette forêt, les amis d’Huguette ont planté le premier arbre en sa mémoire. Un tilleul, son arbre préféré. "N’importe qui pourra planter un arbre en mémoire d’un défunt. Plusieurs variétés d’arbres indigènes seront proposées: un chêne, un charme, un érable, un tilleul ou encore d’autres arbres et pourquoi pas des fruitiers sauvages, commente le responsable de la Régionale. À la Sainte Catherine, vous, pourrez planter un arbre sur ces terrains ou faire appel à un responsable Natagora. Des petites plaquettes en bois avec le nom du défunt pourront être achetées et placées."

Un chemin forestier conduit au cimetière de la mémoire. Un banc a été installé pour permettre à chaque visiteur de profiter de la quiétude des lieux. Toutes les demandes de plantation doivent être formulées auprès de Julie Michiels et Bernard Blampain. Ils se chargeront également de l’entretien du chemin et du banc.

Julie Michiels, 0477 26 27 19, semois.ardennaise@natagora.be ou www.semoisardennaise.natagora.be

Un rachat en association avec l’ASBL Le Bouworde

Huguette Reynaerts a sauté sur l’occasion dès que les terrains ont été mis en vente par des particuliers en faisant appel à l’association le Bouworde. Cette ASBL flamande, équivalente de nos Compagnons bâtisseurs, a pour objectif de réunir des jeunes âgés de 15 à 30 ans souhaitant découvrir le monde à travers du travail de bénévolat. Parmi leurs réalisations, on peut citer la construction d’écoles en Afrique, l’organisation de cours destinés aux enfants en Thaïlande ou encore l’entretien de réserves naturelles en Europe.

Afin de compenser le CO2 des voyages intercontinentaux en avion, l’ASBL De Bouworde achète des terrains à reboiser en Amérique du Sud et, plus récemment, ici en Ardenne. « Quand une dame de Bouillon avait contacté notre association pour planter un arbre dans une de nos réserves en mémoire d’une amie décédée, Huguette a eu immédiatement l’idée d’organiser quelque chose de semblable sur ces terrains, nous explique un des responsables de la Régionale Semois ardennaise. Le Bouworde a accepté cette proposition. Huguette est malheureusement décédée depuis lors mais grâce au soutien de la commune de Vresse, cette initiative a pu aboutir. »