Sursis probatoire partiel pour des coups

Quatre scènes de coups et blessures étaient reprochées au prévenu, entre septembre 2021 et février 2022. Deux envers son ex-compagne, une sur sa grande fille et une dernière sur l’une des petites sœurs. Toutes les scènes étaient contestées par Ludovic, qui ne manquait pas d’explication. " Pour les coups sur la plus petite, elle jouait avec son cousin à se donner des coups. Puis elle est rentrée chez sa mère et elles ont déposé plainte pour me charger ", confiait-il.