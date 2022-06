Poulailler industriel à Purnode (Yvoir): recours déposé

Pour rappel, le projet avait commencé à faire polémique voilà deux ans, lorsque la famille Piret, père et fils, avait introduit une première demande de permis unique pour la construction d’un poulailler pouvant accueillir 40000 poulets de chair. Le projet, rue d’Awagne, ne s’était finalement pas concrétisé.

Réunion «cosmétique»

Voilà un mois, les demandeurs ont finalement reçu le permis pour la construction, quelques mètres plus loin, d’une étable pour 110 bovins et de quatre poulaillers servant à l’élevage de 31200 poulets. Le forage d’un puits est aussi prévu.

Une rencontre pour "dialoguer avec les personnes qui avaient formulé des remarques lors de l’enquête publique" a été organisée par le collège, le 2 mai dernier. " Une réunion qui n’a convaincu personne ", d’après cet interlocuteur qui ne voit pas ce dossier " purement spéculatif " d’un bon œil. Pour lui, le scénario présenté par les autorités est d’une " malhonnêteté intellectuelle interpellante ".

Il qualifie l’entrevue avec les édiles de « cosmétique ». On y aurait embelli la situation. " On nous a raconté qu’il fallait venir en aide à ces pauvres agriculteurs, mais tout ça c’est faux. On nous a aussi dit qu’une modification du plan de secteur avait été demandée par la carrière de Leffe. C’est faux également. La ferme de Viet n’est en rien menacée . » Il parle de « prétexte initiaux fallacieux « , d’une vente de terrain étrange entre le CPAS et les promoteurs du projet, juste avant l’octroi du permis.Pour lui, cette réunion a permis de constater que tout le monde était « cul et chemise ».

Le collège aurait par ailleurs dissuadé les personnes présentes d’introduire un recours qui serait " peine perdue. Tout cela nous a semblé bizarre. Finalement, avec quelques habitants, on s’est dit: ce n’est pas possible, c’est trop gros. On va vérifier la procédure. Devant l’ampleur de la tâche, nous avons décidé de nous regrouper. »

D’après nos sources, le dossier dans la région est très sensible. " Certains qui s’étaient opposés au premier projet n’ont plus souhaité réagir cette fois-ci. Une série de personnes ont été refroidies par des formes d’intimidation. Elles veulent avoir la paix. D’autres étaient persuadées que le dossier ne serait pas accepté ... »

Ministres, soyez cohérents!

Le groupe d’opposants, rejoint par l’Association des sites et vallées du Namurois (ADSVN) et son président Juan de Hemptinne, espère que le recours déposé sera suspensif " car le 9 mai au matin, les travaux de forage du puits commençaient ", nous précise-t-on. Des chaises par ailleurs ont été placées. Un accusé de réception est attendu dans les prochains jours.

Pour rappel, à Purnode, des riverains estiment que l’arrivée d’un tel projet est une menace pour la qualité de l’eau des nappes phréatiques, mais aussi une menace sanitaire (rejet de particules fines). Ils regrettent qu’une étude approfondie hydrogéologique n’ait pas été réalisée.

Pour eux, le projet a aussi une incidence au niveau paysager. " On est déjà passé de 6 à 29 éoliennes, on a le nouveau bâtiment de la brasserie qui vient d’être construit et on viendrait nous gâcher la dernière ligne de crête dégagée avec ce complexe agricole ..."

Les espoirs du collectif? " Que les ministres en charge du dossier (Willy Borsus et Céline Tellier) soient cohérents dans leurs positions. Qu’ils tiennent compte de notre environnement et qu’ils mettent fin à ce type de projets . » Et de terminer: « On parle de 30% d’exploitations bios d’ici 2030. C’est vicieux que certains exploitants se disent: je vais encore rester dans les 70%. C’est facile de penser que ce sont les autres qui doivent se démerder pour le faire . »