Namur: le kiosque de la place Maurice Servais tiendra-t-il ses promesses?

Ce n’est pas le même son de cloche de l’autre côté de la place, au Pasta Inn. "On arrive à la saison estivale et on est encore en plein dans les travaux, regrette Maria Teresa Rapisarda, la patronne. Ce devait être terminé fin avril mais on attend toujours.La signalisation n’est jamais claire, ça change tout le temps. Les gens ne savent pas toujours si un commerce ou un horeca est accessible ou non, sans compter le bruit et la poussière."

Regret identique en face, à la boutique pour enfants Coco & Moi. "On nous avait parlé d’une fin au printemps donc c’est très long, souffle Lindsay Gilles, qui a ouvert en octobre 2021. Les dimanches où les magasins étaient ouverts en décembre et janvier, c’était mort car c’était entravé par les travaux. C’était mal indiqué et pas éclairé, ce n’était pas très attractif. Aujourd’hui, c’est toujours le branle-bas de combat. On n’a pas non plus reçu une aide suffisante de la Ville pour couvrir les mois où ça a été difficile."

Quid des terrasseset de la circulation?

Mais ce n’est pas la seule préoccupation qui taraude Lindsay Gilles: "À la base, on nous avait dit que ce serait totalement piétonnier. Or, ce ne sera pas le cas" , explique-t-elle. En effet, d’après les plans avancés par l’échevine de l’urbanisme et de la mobilité, Stéphanie Scailquin. il y aura deux zones de circulation dédiées aux voitures.

Autour de la place qui, quand elle sera rénovée, comprendra six arbres entourés de bancs, un espace public central où flâner, des chaises-poèmes, du mobilier urbain et une fontaine sèche en face du kiosque nouvellement érigé,il sera possible pour les riverains (et seulement eux via une reconnaissance par caméra) de circuler depuis la rue des Échasseurs vers la rue des Brasseurs (uniquement dans ce sens-là).

Pour tous les autres automobilistes , un dépose-minute sera aménagé de l’autre côté, entre le magasin de fruits et légumes Vitamine et le bar L’Antiquaire. "Cela permettra notamment aux parents de déposer leurs enfants à l’écoleou aux livreurs de s’arrêter , souligne l’échevine. Cette zone-là ne pouvant, par conséquent, pas accueillir de terrasses, on a prévu pour les horecas tels que le restaurant Be Belge, Maurice Glacier, etc, un espace terrasse quelques mètres plus loin que leur devanture directe, entre les arbres, sans toutefois les dépasser."

Le Pasta Inn, lui, estime que l’emplacement dédié à sa terrasse n’est pas suffisant. "On n’a pas plus de trois mètres, de quoi avoir 12 personnes maximum.C’est très petit et c’est un espace à partager avec les voisins alors que nous sommes beaucoup d’établissements horeca sur ce côté de la place (entre autres la brasserie de Namur, le bar à croque-monsieurs Chez Maurice, le bar Chez Juliette, etc), ajoute la gérante. On nous a aussi proposé une terrasse entre les arbres mais c’est trop loin, ce n’est pas pratique de traverser pour aller servir là-bas." L’échevine confirme que tous les horécaïstes situés de ce côté-là n’ont pas saisi l’opportunité d’avoir une terrasse dans ces conditions. "Dommage car ils auraient pu avoir davantage de places assises" , estime-t-elle.

Modernité architecturale

Chacun aura son avis sur l’esthétique du nouvel édicule, censé être un lieu d’expression et d’échanges culturels. Si certains auraient préféré un kiosque "à l’ancienne", d’autres saluent sa modernité. "Il faut vivre avec son temps.C’est bien qu’il existe des constructions plus modernes. Ça contraste et ça met en valeur l’architecture plus traditionnelle, considère Marc Detraux. Attendons de voir comment il s’intègre!"

Quoiqu’il en soit, tous espèrent que la place rénovée sera un lieu où il fait bon vivre. La convivialité était d’ailleurs un atout avancé par la Ville à sa création. "Il y a ici des commerces de proximité, atypiques, pour des gens qui cherchent autre chose que des grandes chaînes, épingle Lindsay Gilles. Pareil pour les restaurants. Ils ont tous des concepts uniques et différents." Elle déplore toutefois un manque de communication concernant le devenir de la place. "On ne sait pas exactement ce qu’on fera dans ce kiosque" , dit-elle. "C’est moche, ça n’a pas d’utilité , enchérit la gérante du Pasta Inn. L’espace est mal organisé." Certains craignent aussi la présence de squatteurs. "Ça, on verra à l’usage. Mais ce ne sera en tout cas pas une place du Marché aux légumes bis", promet l’échevine, qui insiste sur le vaste espace public partagé. On pourra être sur la place sans être obligé de consommer en terrasse." Elle ajoute que trois réunions rassemblant notamment horecaïstes, commerçants et riverains ont eu lieu pour tenter de contenter tout le monde.

"Ce que j’espère surtout, d’autant plus depuis que la rue des Brasseurs a été redynamisée, c’est que la place permettra une activité de jour et pas seulement en soirée, avec un enthousiasme pour les commerces variés et pas que pour l’horeca" , insiste Marc Detraux.

Et Lindsay Gilles de conclure: "On espère que l’engouement qu’on nous a promis sera bien là car entre ce que la Ville espère et la réalité de terrain, il y a parfois une grosse différence, lance-t-elle. Mais il faut rester optimiste. Si tout est bien entretenu, ce sera une place chouette et familiale." Quant à savoir quand les travaux seront finis, l’échevine parle de cet été, sans plus de précision…