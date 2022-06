Jambes: le Corso fleuri, un centenaire qui réussit à ne pas se faner (photos)

Une certitude: la création du Corso Fleuri de Jambes remonte à 1920. Si le centenaire se fête à la date de ses 102 ans, c’est dû à la crise sanitaire qui a vu Jambes vivre deux ans sans cortège.

Des chars fleuris

En 1920, ce sont les maraîchers, les pépiniéristes et les horticulteurs jambois qui garnissaient des chars et des vélos de leurs propres créations. Et ce, avec l’aide des comités de quartiers et associations locales. Le Corso était une compétition amicale entre quartiers. Il s’agissait de fleurir au mieux sa monture.

"C es comités de quartier n’existent plus aujourd’hui, ils ont disparu après-guerre. C’est donc compliqué de relancer des chars fleuris sans cette base associative, citoyenne."

La guerre et l’occupation ont en effet coupé l’herbe sous le pied du Corso Fleuri. En temps de guerre, les seuls cortèges sont militaires. Les comités de quartiers se sont ensuite délités et les pépiniéristes locaux raréfiés.

Place aux Miss Corso

Les chars fleuris venaient alors des villages avoisinants, voire de contrées plus lointaines. Et le cortège accueillit, petit à petit, des groupes folkloriques qui deviendront finalement la norme. Du folklore namurois, comme les Molons, ou encore jambois, avec les Masuis et Cotelis. Mais aussi des groupes venus de partout en Europe, comme des majorettes. "C’est devenu un incontournable. Quand il n’y en a pas, on nous le fait savoir. Mais ce n’est pas facile, car les groupes de majorettes sont rares en Europe. D’ailleurs, pour ne pas donner l’impression que ce sont toujours les mêmes qui reviennent, elles changent de costumes d’une édition à l’autre", dévoile Bernard Ignace.

Parallèlement au cortège, en 1962, la jeune Emma Bonnet devient à 16 ans la première Miss Corso Fleuri, appelée à l’époque Reine des Fleurs. 53 miss lui succéderont, jusqu’en 2014. "L’élection s’est terminée faute d’organisateur privé. Ce n’est pas vraiment à la Ville d’organiser ce style de concours ." La Miss Corso faisait partie intégrante du cortège. Elle distribuait des fleurs, assise sur une voiture ou dans un char décoré de bouquets, exposée à la vue et aux applaudissements d’une foule en liesse. Après les chars, ce sont donc les miss qui ont entretenu tradition bucolique du Corso Fleuri jambois.

En 1988, l’ASBL Jambes en fête est officiellement créée. Elle assure pendant près de trente ans l’organisation du Corso. Cette période a jeté les bases de ce qu’il est aujourd’hui, un événement populaire, gratuit, accessible. Chaque année, le Corso draine près de trente mille personnes.

En 2012, l’ASBL Jambes en fête est dissoute. Et depuis, la charge incombe au service des fêtes de la Ville de Namur.Pour garder les lettres fleuries du Corso, la Ville a introduit en 2019 un train couvert de milliers de fleurs, distribuées au public par des enfants des écoles de Jambes.

Une dernière anecdote concerne un groupe bien connu de Fosses-la-Ville, les Chinels. Il y a une dizaine d’années, ceux-ci s’arrêtaient à tous les bars pour s’enjailler, assurer l’ambiance, danser et sautiller. " C’était compliqué, car le cortège était minuté. Nous devions aller les rechercher dans les bars, pour les replacer dans le cortège, sourit Bernard Ignace, m a is maintenant qu’on est prévenu, on les laissera peut-être faire."Les Chinels seront présents ce lundi sur le pavé jambois et… peut-être aux tables des bars pour fêter le néocentenaire.