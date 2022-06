L’année passée, en pleine période d’examens, je n’arrêtais pas de lire. Mes parents, eux, voulaient absolument que j’étudie. Je les ai écoutés et après mes révisions, plutôt que d’entamer un nouveau bouquin, je me suis mise à écrire. Même si je suis en option scientifique, j’ai toujours aimé les livres. Par contre, je n’aurais jamais imaginé en rédiger un.

Que lisez-vous d’habitude?

Du fantastique et des romances tragiques. Je me laisse généralement tenter par le résumé. "Moon" est clairement influencé par mes lectures, mais je ne me suis pas basée sur un livre en particulier.

Comme avez-vous procédé au niveau de l’écriture?

Je savais quel univers je souhaitais dépeindre, mais le reste s’est fait de manière spontanée. J’écrivais dans ma chambre, quand l’inspiration me venait. En classe aussi… avant qu’on ne m’enguirlande (Rires). Puis, j’ai beaucoup écrit durant les grandes vacances, souvent sur mon téléphone. Les gens pensaient que je n’arrêtais pas d’envoyer des messages.

Votre roman, «Moon», raconte l’histoire d’une fée nommée Malia, vivant dans un monde imaginaire et fuyant sa sœur qui la menace de mort pour des questions de pouvoir. Partagez-vous certains points communs avec votre protagoniste?

Tout comme moi, elle adore lire. Mais c’est à peu près la seule passion que nous partageons. Mon but était avant tout de créer un personnage fort qui puisse accomplir tous mes rêves.

Elle évolue tout de même dans un monde cruel…

C’est vrai que certains passages peuvent paraître "trash", mais j’avais à cœur d’associer cette atmosphère sombre à un univers enchanté, avec des fées, des petits bonshommes, etc.

Vos proches ont-ils contribué à l’élaboration de votre roman?

Personne n’est intervenu au niveau du fond. Chacun a respecté mon histoire. En revanche, ma maman, ma tante et ma mamie ont corrigé la forme (les phrases, l’orthographe, le vocabulaire employé). Dans le livre, on retrouve également la carte du monde que je décris, "Moon", réalisée par ma maman. Sinon, je suis à l’origine de la photo de couverture, sur laquelle on retrouve ma sœur, Lorna.

Vous avez aussi été soutenue par l’école Don Bosco, de Bruxelles, qui a participé à l’édition de votre bouquin.

Tout à fait. Cela a été plusieurs mois de suivi: de la mise en page à l’impression, en passant par la publication fin avril. Quelques exemplaires ont ensuite été mis en vente dans différentes librairies, du côté d’Éghezée, Gembloux et Perwez.

Quelles ont été les réactions de votre famille et de vos amis, à la découverte de «Moon»?

Au départ, seuls mes parents, ma sœur et ma meilleure amie étaient au courant. Une fois que la nouvelle s’est propagée au sein de ma famille, je n’ai plus eu de gêne à l’annoncer… même si je n’avais pas honte, en soi. Ma maman a beaucoup aimé, bien qu’elle n’ait pas l’habitude de ce genre d’intrigue. Mon papa a trouvé la fin très surprenante. Mes amis ne l’ont pas encore terminé, mais pour l’instant, ils n’en disent que du bien. Certains auraient cependant apprécié davantage de descriptions. Et trois de mes professeurs l’ont acheté.

Une imagination débordante

Alors qu’elle vient de dévoiler son premier roman, Danyka Frederickx planche déjà sur deux nouvelles œuvres. « J’en ai terminé une et l’autre est en cours d’écriture… toujours dans le genre fantastique, mais complètement éloigné de “Moon” » , confie-t-elle. « En fait, je ne peux plus m’arrêter d’écrire. Je n’y passe pas mes journées, mais quand je m’arrête, j’éprouve un certain manque. Ça me divertit et je sens que je m’améliore, car je tiens compte des remarques qu’on a pu me faire. »

C’est sûr, on n’a pas fini d’entendre parler de Danyka Frederickx… ou plutôt de D. Rickx. Un pseudonyme que l’auteure a choisi en référence à la première lettre de son prénom et à la dernière syllabe de son nom de famille. « Mon nom complet n’était pas assez accrocheur » , indique-t-elle.