Valorisation du beffroi : la ville de Gembloux espère la bonne affaire

Plus spécifiquement, ce projet comporte deux volets. Le premier concerne les aménagements extérieurs de l’édifice. Présentés il y a quelques mois, ils ont fait l’objet d’un dépôt de permis récemment. "Pour rappel, il est question essentiellement de mettre en valeur les vestiges des anciennes églises révélés par les fouilles, rouvrir la partie haute du tertre Galhoz, aménager un amphithéâtre comme lieu de convivialité et restaurer les venelles avoisinantes pour amener le passant à se rendre vers le lieu. L’édifice et les abords seront mis en lumière avec goût" , souligne l’élu.

Le second volet porte sur les aménagements intérieurs de ce patrimoine classé par l’Unesco et dans lequel un atelier de fonte de cloches a été découvert. Bien qu’il soit impossible de laisser ces vestiges apparents pour des questions de conservation, c’est bien le patrimoine campanaire qu’il est question de mettre à l’honneur. "Au niveau de la scénographie intérieure, les trous de passage des cloches aux différents étages seront utilisés pour le fil rouge.Il s’agira d’une sorte de colonne servant de support aux informations didactiques à donner à chaque niveau.Elles aborderont l’histoire de Gembloux, l’histoire du beffroi et le résultat des fouilles intérieures, le marquage du temps et les cloches et le carillon…" Une horloge mécanique ancienne sera également installée pour permettre aux visiteurs de comprendre le fonctionnement d’un tel mécanisme.

Au préalable, c’est toute la configuration intérieure du beffroi qui devra être revue. "La facilitation des accès sera particulièrement soignée pour permettre aux visiteurs de circuler dans un maximum d’espaces. Pour ce faire, de nouveaux escaliers avec paliers et mezzanine seront placés. Aux étages supérieurs, le bâti des cloches, actuellement en métal, sera remplacé par un bâti en bois dessiné afin de tenir compte de l’ensemble du patrimoine campanaire placé à des époques différentes et permettre une bonne vision de celui-ci et un accès aisé jusqu’à mi-hauteur de la flèche. De cet endroit, il sera possible d’admirer les quatre coins de Gembloux. Une vue privilégiée" , poursuit l’échevin. Et d’ajouter: " La sonnerie sera recomposée et complétée et le carillon sera optimisé." Les élus de tous bords espèrent une réponse favorable. Elle pourrait intervenir en septembre. Il faudrait alors attendre 2025 pour voir la fin des travaux.