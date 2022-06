Namur: les Commandos reçoivent les clés de la Ville (vidéo)

"C’est quelque chose que le bourgmestre, Maxime Prévot, a pu voir lorsque la Ville de Namur était invitée d’honneur à Québec en 2018, explique Frédéric Laloux, commissaire aux relations extérieures de la Ville. Le Royal 22e Régiment (forces armées canadiennes) était venu solliciter de la part du maire de Québec l’autorisation de défiler en ville."

La cérémonie de ce mercredi était bien rodée: le chef de corps du 2eBataillon, Cédric Van Der Vost, a d’abord procédé à la mise en place de l’étendard du 2eBataillon des Commandos. Celui-ci fut remis le 22 octobre 1946 au colonel Georges Danloy, fondateur du régiment, par son Altesse Royale le prince Régent. Il porte la fourragère de la croix de guerre. "À mon commandement, garde-à-vous!" Tous les pelotons ont ensuite été présentés par le chef de corps et passés en revue par Maxime Prévot.

Tous les pelotons ont été passés en revue par Maxime Prévot. ©© Jacques Duchateau

Une charte, 4 objectifs

"À sa rentrée en Belgique en septembre 1945, le régiment commando s’installe à Marche-les-Dames. Avec l’augmentation de ses effectifs, il est implanté dans trois quartiers: Marche-les-Dames, la citadelle de Namur et Seilles, a rappelé le bourgmestre. En 1955, le Bataillon qui n’a plus que deux compagnies de fusiliers et une compagnie État-Major, s’installe à la citadelle et y reste jusqu’en 1961, année où il s’installe à la caserne de Flawinne, où il se trouve toujours actuellement."

Après ce discours, le mayeur et le chef de corps ont officiellement signé la fameuse charte qui vise quatre objectifs: entretenir le devoir de mémoire de nos militaires et civils qui ont combattu pour la nation; faire perdurer annuellement le droit de cité par le 2e Bataillon de Commandos au cœur de la ville et au plus près de ses habitants; pérenniser publiquement l’attachement entre l’unité et la ville par le biais d’événements conjoints; se soutenir mutuellement dans le développement de projets de partenariat dans les domaines tels que les relations publiques ou protocolaireset l’infrastructure. "Par exemple, le quartier de Flawinne va encore évoluer par la construction de bâtiments d’entraînement, note Frédéric Laloux. J’ajoute qu’on a vu nos militaires dans les rues lors des attentats et on les voit régulièrement en opération.Durant l’été 2021, des militaires de Flawinne sont partis en Afghanistan procéder à l’évacuation de ressortissants belges.La population est fière d’avoir cette unité d’élite."

Soutien indéfectible

L’orchestre de la Police Namur Capitale. ©© Jacques Duchateau

La remise des clés a eu lieu sous les applaudissements de citoyens et a été accompagnée en fanfare par l’orchestre de la Police Namur Capitale. Très solennellement, Cédric Van Der Vost a ensuite demandé l’autorisation au bourgmestre de défiler dans les rues de Namur.

Une fois en place, les troupes ont parcouru les rues de Fer, de l’Ange et de Marchovelette avant de se disloquer sur la place d’Armes. "Aujourd’hui, nous souhaitions mettre à l’honneur les forces armées encore présentes sur notre territoire et avec lesquelles nous avons un lien indéfectible d’amitié, d’estime et de gratitude, a déclaré Maxime Prévot. Que le grand public puisse voir défiler celles et ceux qui font la fierté de la nation sur bien des théâtres d’opération." Chaque fois que le Bataillon a été mis à l’honneur ou meurtri, la Ville a été à ses côtés. Ce fut le cas en 1994 lorsque dix paracommandos de Flawinne ont été assassinés à Kigali, au Rwanda. Par ailleurs, en 2005, les autorités militaires et communales ont inauguré le long de la Meuse, au pied du casino, le quai Régiment Commando pour honorer les volontaires de guerre commandos. "Bien plus que de la reconnaissance, c’est de la connivence, a ajouté le bourgmestre. Pour le 80e anniversaire des paracommandos, nous souhaitions réaffirmer les liens privilégiés qui unissent le Bataillon à sa ville d e garnison."

Et si actuellement, on parle du 2eBataillon Commandos de Flawinne, il n’est pas exclu qu’il se nomme à l’avenir le 2eBataillon de Commandos de Namur. "Cela lierait encore davantage les deux" , estime le lieutenant-colonel Xavier van de Werve, commandant militaire de la Province.

En remerciant la Ville, Cédric Van Der Vost a conclu par une citation de l’écrivain français Jean de La Bruyère: "Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance" . En soirée, ce dernier a remis à son tour la clé au bourgmestre lors du tattoo (festival international de musiques militaires) à la citadelle.La boucle est bouclée.

Les militaires ont défilé dans les rues de Namur. ©© Jacques Duchateau