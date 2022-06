La Commune de Vresse veut créer un «trail center» autour du VTT

Le bourgmestre Arnaud Allard a expliqué le projet au conseil communal: " Nous souhaitons que Vresse devienne une véritable destination all-mountain pour la pratique du VTT afin de permettre à chacun de découvrir le patrimoine naturel de notre région sur un parcours ludique et technique ".

Le parcours envisagé sera suffisamment exigeant pour convenir à un public VTT expert et suffisamment accessible pour apprendre aux débutants le pilotage de leur vélo. Vresse souhaite donc jouer la carte de l’accessibilité mais aussi de la sécurité en assurant une cohabitation harmonieuse en forêt dans le respect de l’environnement.

De 80 à 120 km de parcours

L’objectif est de développer l’activité VTT en créant un panel complet. La voie lente permettra de proposer un parcours touristique en bord de Semois et empruntera le tunnel réhabilité entre Membre et Bohan et permettra la connexion à la voie verte. Le projet prévoit également un parcours mountain bike complet estimé entre 80 et 120 km. Celui-ci sera constitué de boucles se connectant entre elles afin de proposer des itinéraires de difficultés graduelles en distance et dénivelé. Parmi les autres idées envisagées, on peut citer la réhabilitation des infrastructures du football club de Bohan qui deviendrait le véritable point d’accueil du projet avec un parking, une zone bike wash, des sanitaires (WC et douches), une aire de pique-nique partiellement couverte avec barbecue, des supports de vélos, etc. La buvette pourrait servir à une offre horeca proposée par un privé. Sur l’ancien terrain de foot, on pourrait développer un projet de pumptrack en parallèle au domaine mountain Bike. Le pumptrack est un parcours en boucles fermées constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés qui peut être utilisé aussi bien par les VTT que les BMX. Un enduro short track est également envisagé. Il s’agit d’une zone où spéciales courtes, modules et sauts seraient construits. Quelques aménagements seront bien sûr nécessaires notamment la création de chemins, etc.

Comme on peut le voir, le projet ne manque pas d’ambition. Pour le bourgmestre Arnaud Allard, il s’agit de développer une activité touristique avec une offre inédite en Belgique en proposant également un parcours destiné aux enfants ou encore un parcours loisir familial.

Le point de départ d’une dynamique locale

Si le projet aboutit, il pourrait également déboucher sur des initiatives associatives, commerciales et sportives locales comme l’organisation de stages, la création d’un club VTT local, l’organisation de randonnées, l’entretien des parcours, la location de VTT, l’organisation de sorties guidées et de stages ou encore l’organisation de courses.

Ce projet semble ravir tout le monde puisque c’est à l’unanimité que les conditions de marché pour l’étude de projet ont été votées au conseil communal. La seule remarque formulée par le conseiller André Robinet concerne les risques d’inondations au niveau de l’ancien terrain de foot.