Julie Taton et Emma Bonnet, portraits croisés de deux anciennes Miss Corso Fleuri

Emma Bonnet, entourée des deux dauphines de la première édition 1962. ©EdA - Florent Marot

60 ans plus tard, Emma a toujours un album photo dédié à cette époque faste, révolue. Des souvenirs de l’élection et de ce qui a suivi: le concours de Miss Province de Namur, où elle était automatiquement sélectionnée, et la remise de prix au vainqueur de la course cycliste du tour de Namur. Emma a encore les invitations officielles pour participer au concours provincial, organisé par une célèbre marque de vermouth. Elle a fini à la septième place et n’a donc pas participé à l’élection nationale. "C’était un autre monde, les qualifications pour Miss Belgique, rien à voir avec le Corso. Ce n’était pas très sain. Finalement, je suis contente de ne pas être allée plus loin. Cet aperçu m’a suffi" souligne la Jamboise, sans en dire plus.

De la scène au jury

Emma Bonnet n’a cessé, des années septante jusqu’en 2001, de participer à l’organisation du Corso Fleuri. "Je faisais partie du jury avec d’autres Jambois. Nous avons remplacé l’applaudimètre" sourit-elle. L’ambiance est restée bon enfant jusqu’au bout. Plutôt qu’un défilé aux mouvements déhanchés, les candidates dansaient selon une chorégraphie imposée. "Nous cotions la beauté physique, la tenue, la qualité de la danse, la classe. Une miss doit avoir une certaine allure."

En 2001, Emma Bonnet participe pour la dernière fois au jury de Miss Corso. C’est une année millésime, car elle consacra la plus célèbre du palmarès de Miss Corso, Julie Taton. "Elle avait tout , c’est la candidate la plus douée que j’ai vue, se rappelle Emma Bonnet, la preuve, deux ans plus tard, elle gagne Miss Belgique."

Le concours des miss fait aujourd’hui partie du passé. Elisa Brunelli fut la 53e et dernière Miss Corso à distribuer des fleurs en 2014 dans le centre de Jambes. Les chances de revoir ce style de concours sont minces, mais pas nulles. "Ce n’est pas dans les missions du service public d’organiser un concours de miss, mais je ne suis pas pour autant opposée à une initiative privée" conclut l’échevine des fêtes, Anne Barzin.