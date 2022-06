Gembloux: les Nouveaux Pilous, enfin sur scène

"Hériter d’une vieille maison abandonnée, quoi de plus banal… Vraiment? Cécile et Nina vont y rencontrer d’étranges locataires et découvrir, dans un joyeux désordre, l’amour, l’absurde, le fantastique et l’émotion." Ainsi pourrait-on résumer la pièce Esprit d’amour , qu’interprétera la troupe des Nouveaux Pilous d’Ernage, les 10 et 11 juin à 20h, et le 12 juin à 15h, à la salle La Concorde. Une comédie tout public empreinte de charme, d’humour, d’émotion, avec des dialogues vifs, décalés et tendres. Cette création de Dominique Eulalie sera incarnée par cinq comédiens (trois femmes, deux hommes) et mise en scène par Corinne Bothy, ex-membre de la troupe du théâtre wallon. "Nous avons choisi la pièce en 2020 , se souvient l’une des actrices, Pascaline Leruth, puis, la crise sanitaire est arrivée et a retardé notre préparation, mais nous avons tenu bon pendant deux ans."