Gembloux: la Nana Mobile vient à vous pour vous coiffer partout

Après quelques années d’expérience, c’était donc une évidence pour elle d’ouvrir son propre établissement de coiffure. Originaire de Charleroi, elle vit du côté de Gembloux avec son compagnon et c’est au cœur de la cité (Grand rue, 7) qu’elle a établi son salon il y a deux ans, en pleine pandémie. "J’ai ouvert en mai 2020, après le premier confinement.Le Covid a été bénéfique pour moi car comme tous les coiffeurs étaient bondés dès leur réouverture, les clients sont venus chez moi, indique-t-elle. Le téléphone n’arrêtait pas de sonner.Je travaillais de 7h à 21h ainsi que le dimanche.Mais c’est cela qui m’a permis de me constituer une clientèle."

Près d’un an de travaux

Le concept de salon mobile a germé l’an dernier, lors de la braderie de Gembloux. "On coiffait à l’intérieur mais on exposait les produits dehors.Tout sortir systématiquement, ce n’était pas pratique, poursuit Nadège. J’ai alors songé à l’utilité de voyager avec mon matériel et le projet d’une caravane à retaper m’est venu en tête.Je voulais pouvoir me rendre à différents endroits, en dehors du centre de Gembloux. Au salon, les clients viennent à moi et moi, je voulais aussi aller vers eux." L’idée n’a pas étonné son entourage car, de son propre aveu, Nadège ne fait jamais rien comme les autres.

Trouver la caravane d’occasion de ses rêves, ça demande quelques pérégrinations à travers la Belgique.Après de nombreuses recherches, elle a finalement trouvé la perle rare, pour 300€, l’été dernier. La beauté du véhicule n’est pas ce qui lui a sauté aux yeux immédiatement lorsqu’elle l’a vu mais après quasiment un an de travaux, la caravane est devenue comme neuve. "Elle était toute verte, n’avait plus de porte ni de plancher et le timon était complètement rouillé.C’était une catastrophe!" se souvient-elle. Il a donc fallu y investir quelques économies pour la nettoyer et la rénover de fond en comble, la repeindre, l’agencer, la décorer et lui redonner tout le lustre qu’elle mérite.

La "Nana Mobile" rose pâle a ainsi fait sa première sortie officielle ce 29 mai 2022 à la brocante du quartier Chapelle Moha à Gembloux. "On a vu beaucoup de curieux qui se demandaient ce que c’était cette caravane rose.Ils n’osaient pas forcément franchir le pas de venir se faire coiffer.Après quelques fois, les gens s’habitueront , estime la jeune femme. Pour le moment, j’y ai du matériel d’occasion. C’est simple et sans chichi.Si le concept fonctionne bien, j’investirai davantage."

Des seniors aux mariages

L’objectif de la Nana Mobile est d’aller à des événements récurrents de type brocantes, marchés, braderies, etc.Prochainement, elle ira au marché de Chastre qui a lieu chaque dimanche.Si c’est prometteur, elle pourrait s’y installer systématiquement une fois par mois.

Nadège Laporte a aussi proposé ses services à des maisons de repos. "Même s’il y a parfois des coiffeuses ou des salons de coiffure dans les homes, c’est une opportunité pour les résident(e)s de sortir de leur chambre sans devoir aller trop loin. Ça leur permet de voir autre chose, de s’évader un peu de leur quotidien, explique-t-elle. Quant à moi, je continue à exercer mon métier tout en changeant d’horizon."

Parmi toutes les autres possibilités qu’elle imagine, elle aimerait s’installer à proximité de résidences-services ou proposer des coiffures lors de mariages. "On peut tout à fait se déplacer pour un groupe de filles avant une cérémonie." Dans la caravane cependant, pas de chichi non plus: Nadège préfère se focaliser sur "le plus simple" , soit les coupes, les brushings, les permanentes, les chignons et les colorations, et laisse le travail plus élaboré (mèches, ombrés, extensions, soins botox, etc) pour le salon fixe.

Être un peu psychologue

Ce que Nadège aime particulièrement dans ce métier-passion, c’est le contact avec les gens. "Nous sommes un peu des psychologues. Presque tout le monde relate sa vie en se faisant coiffer.Parfois, c’est chouette et d’autres fois, il y a des parcours de vie plus difficile à entendre, confie-t-elle. On entend de tout. Quelquefois, ça nous prend aux tripes.Alors on a aussi des formations pour nous aider à prendre du recul et à se sentir bien face à ce qu’on nous raconte."

Outre son activité professionnelle trépidante qu’elle gère d’une main de maître, Nadège aide aussi son compagnon à gérer sa société de location de matériel pour événements (MSLocation).Le tout, avec un enfant de 14 mois et un deuxième attendu pour octobre.En parallèle, son cerveau bouillonnant continue de fourmiller d’idées et, si le succès est au rendez-vous, elle pourrait jeter son dévolu sur une caravane américaine en aluminium, encore mieux, encore plus grande. "Mes proches me disent parfois de me calmer" , s’amuse-t-elle. On comprend pourquoi!

Nadège Coiffure et La Nana Mobile sont sur Facebook et Instagram. Tél: 081/ 37 37 48.