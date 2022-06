Gedinne: le compte 2021 est bon, grâce à la fiscalité, aux subsides et au bois

Les variations au niveau des dépenses sont relativement minimes. Au niveau des recettes de prestations, on enregistre une belle augmentation grâce aux ventes de bois effectuées en 2021. Les locations de patrimoine et de chasse sont également très importantes pour les finances communales. Au niveau des recettes de transfert, on remarque une augmentation d’un peu plus de 100000€ pour le Fonds des Communes et de 86000€ de subventions APE.

" La situation est bonne, même très bonne " dira la directrice financière en guise de conclusion. Les ventes de bois 2022 sont excellentes et le compte de cette année devrait également être bon mais il faudra rester vigilant car le bénéfice peut varier très fort en fonction de la forêt.

Le bourgmestre Vincent Massinon se réjouit bien sûr de cette situation financière mais se montre plus prudent en raison du contexte international: " Certaines communes sont déjà en difficulté. Espérons que la Région pourra intervenir pour les sauver. Nous devons rester attentifs à l’évolution des frais liés au personnel et aux coûts des énergies ".

Le compte a été approuvé à l’unanimité des mandataires présents. Les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 de l’exercice 2022 sont quant à elles approuvées par 9 voix pour et 4 abstentions (Géraldine Godart, Jean-Claude Grandjean, Benoît Lefebvre et Sylvianne Simon). Outre l’intégration du résultat du compte 2021, elles concernent principalement des adaptations au niveau du personnel et de l’énergie.

Plan d’aménagement forestier

L’échevin des Forêts Pierre Rolin a longuement expliqué le projet de plan d’aménagement forestier. Rappelons que ce plan est obligatoire pour tous les bois et forêts de personnes morales de droit public d’une superficie supérieure à 20 ha d’un seul tenant.

Son contenu doit notamment reprendre la description de l’état des bois et des forêts, l’identification des zones à vocation prioritaire de protection et de conservation, le rappel des mesures de conservation liées au niveau Natura 2000 et autres espaces naturels protégés, des mesures liées à la biodiversité, des mesures liées à l’intérêt paysager, la délimitation des zones accessibles aux activités de jeunesse, la détermination et la hiérarchisation des objectifs de gestion, la planification dans le temps et l’espace des actes de gestion, les modes d’exploitation envisagés, le volume de bois à récolter et une estimation des recettes et des dépenses. " On en est encore au stade de l’avant-projet " signale l’échevin Pierre Rolin.