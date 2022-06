Ce dimanche, Vresse-sur-Semois fait la part belle aux artistes

En 2010, ce dernier décide de changer la formule et d’organiser une exposition d’ensemble annuelle à la salle du Terroir de la Glycine. Il est vrai que dans notre région, la météo est souvent capricieuse et qu’il était donc plus judicieux d’organiser un événement à l’intérieur.

Cette année, sous l’impulsion de Maxime Léonard (ancien directeur du Centre touristique et culturel de Vresse), le Centre, accompagné du Conseil culturel de Vresse et avec l’aide de Christelle Gillet, renoue avec la tradition. Vresse, village d’Arts retrouve ses droits en accueillant une septantaine d’artistes (peintres, dessinateurs, photographes, graffeurs, sculpteurs et autres) dans les rues du village. Les artistes seront principalement concentrés autour de trois endroits: les jardins du Centre d’interprétation d’art de l’école de Vresse, le pont Saint-Lambert et la rue de la Chapelle. Plusieurs artistes bien connus ont déjà répondu favorablement à l’invitation des organisateurs. Parmi ceux-ci, on peut citer Milo Dardenne, Henry Bontemps, Francis Clébant, Massimo Mohy ou encore Alexandre Forceille.

Les sculpteurs à la tronçonneuse de Sugny seront également présents ainsi que plusieurs habitants du village qui ont décidé de sortir leur chevalet et de dévoiler leurs talents au grand public. Pour organiser un tel événement, les organisateurs ont bien sûr pu compter sur l’accueil chaleureux des villageois qui ont accepté d’accueillir des artistes devant leur demeure.

Le Conseil culturel de Vresse s’occupera de la restauration et des boissons. Il offre d’ailleurs un pain saucisse et une boisson aux artistes pour le repas de midi. L’Académie de peinture ouvrira exceptionnellement ses portes ce dimanche. Le professeur qui y enseigne a en effet décalé ses cours du samedi pour que les élèves puissent montrer le fruit de leur travail aux visiteurs attendus en nombre. La bibliothèque sera également accessible durant toute la journée. L’ASBL Les 1001 Pattes organisera enfin des activités pour les enfants.

Cette nouvelle édition du festival de l’art aura lieu ce dimanche 5 juin entre 10h et 18h. Accès gratuit. Accessible à toutes et tous.

L’art est omniprésent à Vresse

Vresse, Village d’Arts est une activité ponctuelle, mais l’art est omniprésent à Vresse. Chaque année, à la Glycine, une expo de photos et un salon d’ensemble de peintures sont organisés. Le Centre touristique et culturel accueille un artiste différent chaque mois et propose en permanence une salle dédiée à José Chaidron et un Musée du tabac.

Au Centre d’interprétation d’art de l’école de Vresse, la Fondation Chaidron-Guisset accueille une rétrospective consacrée à Marie Howet jusqu’au 13 novembre, en plus des salles consacrées à d’autres artistes.

Vresse-sur-Semois c’est également une académie des Beaux-Arts, une église dans laquelle on retrouve un chemin de croix réalisé par 14 artistes différents, une palissade où sont accrochées une quarantaine d’œuvres, une sculpture de peintre géant ou encore un retable classé dans la charmante petite chapelle Notre-Dame de Walcourt.

061 29 28 27