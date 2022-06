Voici le texte explicatif qui sera bientôt apposé près de la tortue

"Searching for Utopia", qui représente l’artiste chevauchant une tortue, fait référence à l’ouvrage de Thomas More "Utopia" dans lequel l’auteur décrit une île imaginaire où existe un système politique idéal. L’œuvre a été acquise avec des fonds publics, privés et citoyens suite au succès de cette exposition.

Jan Fabre a été condamné le 30 avril 2022 à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de violence, harcèlement, comportement sexuel inapproprié sur le lieu de travail et attentat à la pudeur sur une personne. L’artiste se voit également déchu de ses droits civiques cinq ans.

La Ville de Namur condamne fermement les actes visés par ce jugement et se mobilise plus que jamais pour l’égalité des genres et la lutte contre toute forme de violence. Dès aujourd’hui, la Ville de Namur s’engage pour que, demain, la fin des violences de genre ne soit pas une utopie, mais bien une réalité.

C’est dans cet esprit que la Ville de Namur souhaite utiliser la notoriété de cette œuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes et œuvrer en faveur de l’égalité des genres. Puisse donc ce lieu servir aux victimes de ces violences.

Si vous vivez des violences en raison de votre genre et/ou de votre orientation sexuelle, si vous en êtes témoin, scannez le QR Code ci-contre."