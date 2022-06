Sombreffe-Gembloux: Elisabeth Dispaux, une vie d’engagements et de convictions

Élue à 28 ans et «échevin»

Ainsi, à peine arrivée à Sombreffe, son époux est sollicité pour mener la liste de l’opposition qui va affronter la majorité socialiste lors des élections communales d’octobre 1964. Arthur Dispaux doit cependant décliner: ses responsabilités au sein de l’usine Vandemoortele où il est en fonction ne lui laissent que peu de temps libre. C’est Élisabeth qui s’engagera, pas à la première place sur la liste mais à la septième. Qu’importe: seule femme candidate, âgée à peine de 28 ans, elle est élue et son résultat lui permet de devenir "échevin". Assise dans un fauteuil de son appartement à Gembloux, elle ajoute un brin malicieuse: "Le mot échevine n’existait pas encore à cette époque où les femmes ne pouvaient ouvrir un compte en banque qu’avec l’autorisation de leur mari, même si elles percevaient un salaire."

Cette élection entérine le début d’une longue carrière politique qui franchira bien vite les frontières de Sombreffe. Élisabeth Dispaux va tout d’abord marquer sa commune de son empreinte, avec une politique de logement social avant-gardiste et Sombreffe sera une des premières en Wallonie à construire douze appartements spécialement adaptés aux personnes plus âgées. En tant que présidente de la CAP (Commission d’assistance publique), elle sera à la manœuvre quand il s’agira de transformer les CAP en CPAS (Centre public d’action sociale). Les fusions de communes? Elle les a vécues de près, en collaborant au cabinet de Joseph Michel, ministre de l’Intérieur. Echevine à Sombreffe, présidente des Femmes PSC, présidente du PSC du canton de Gembloux, membre du Bureau social de la Province de Namur: c’est une femme qui ne ménage pas les engagements qui confortent ses convictions. "Fin des années 60, alors que la question de l’avortement commence à faire débat en Belgique, mon époux et moi, sous l’impulsion de Mgr Toussaint, de Namur, avons décidé d’ouvrir notre famille en accueillant plusieurs jeunes femmes en détresse, explique-t-elle. Enceintes, rejetées par leur famille, elles ont trouvé chez nous un lieu de vie et de réflexion qui leur a permis de choisir ce qu’elles trouvaient de mieux à faire pour leur enfant à venir."

Pourquoi se méfier des femmes?

Dans son livre, Élisabeth Dispaux détaille ses nombreux autres engagements politiques mais aussi sociaux et humains. Elle est catholique, ne s’en cache pas et ne porte pas d’œillères, prête à chaque fois à ouvrir la réflexion sans aucun tabou. En 1993, alors qu’elle est à la tête d’une mission humanitaire qui apporte des vivres et des médicaments en Roumanie, elle est reçue par l’évêque auxiliaire de Cluj. "Il est marié et mon étonnement n’est pas feint, raconte-t-elle. L’église catholique admet dans cette région des prêtres mariés. Cela nous étonne mais nous convainc que c’est le bon sens. Pourquoi faut-il toujours se méfier des femmes?"

Le livre «Le tram vert» est disponible chez son auteure – 15 € – 081/230214