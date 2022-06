Namur: six revendeurs de drogue interpellés

Une action d’envergure a été mise en place dans le quartier de la rue Rogier, actuellement zone sensible en matière de vente et détention de produits stupéfiants. Cette action a permis de procéder au contrôle de 24 individus et procéder à l’arrestation judiciaire de 6 personnes dont 2 prises en flagrant délit de vente de stupéfiants sur la voie publique.