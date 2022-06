La touche namuroise d’un record du monde haut perché au Mont-St-Michel

Maxime Covens (au centre avec son casque) a travaillé sur le point d’ancrage de la highline au niveau de l’abbaye. ©Stephan Denys

Derrière cet exploit, se cache une lourde organisation de l’association française Rope&Web qui n’en est pas à son coup d’essai. C’est déjà elle, par exemple, qui était à la manœuvre lorsque Nathan Paulin avait signé un autre record en reliant la Tour Eiffel et le Trocadéro. Composée de passionnés, de techniciens spécialisés dans le secours sur corde ou encore de cordistes, l’association compte depuis peu dans ses rangs un Namurois: Maxime Covens. Sapeur-pompier de la zone de secours NAGE, l’homme est également le coordinateur principal du Grimp Day. C’est d’ailleurs en septembre dernier, dans le cadre de cet événement international, que Maxime Covens a rencontré des membres de Rope&web. "Ils m’ont parlé de leur projet qu’ils avaient en tête depuis un an. Au fil des discussions, j’ai intégré l’équipe. Avec un cordiste de Malines, nous étions les deux premiers étrangers à collaborer avec eux."

Travail préparatoire

Pour concrétiser cet exploit, un important travail préparatoire a été nécessaire. Tout a été fait dans les règles de l’art, avec le concours d’un bureau d’ingénieur qui a réalisé toutes les études nécessaires.

Au vu du nombre d’aspects à prendre en considération, la mise en œuvre du dispositif a été répartie entre plusieurs équipes. Pour sa part, Maxime Covens s’est principalement occupé du point d’ancrage de la highline au niveau du Mont-Saint-Michel. "De par ma formation de charpentier couvreur, j’ai davantage travaillé sur l’accès à la toiture , explique-t-il. Ça a été assez conséquent, car on ne pouvait surtout pas toucher à l’abbaye. Il a fallu monter toute une nouvelle structure à l’intérieur, capable de résister à la tension de la ligne. Pour ça, nous avons fait passer tous les éléments par les escaliers en colimaçon…"

Autre point pour lequel les compétences de Maxime Covensétaient mobilisées: le sauvetage de Nathan Paulin en cas de problème. "Nous avions deux scénarios. Le premier consistait à relâcher la tension du câble pour le laisser descendre au sol. Le second, c’était d’aller le chercher grâce à des techniques de sauvetage s’il avait chuté trop près de la grue ou du Mont-Saint-Michel." Fort heureusement, hormis des tests, il n’a pas été nécessaire d’activer ces scénarios.

Le partage avant tout

Rentré de Normandie ce week-end Maxime Covens nourrit d’ores et déjà l’envie de participer à d’autres événements avec Rope&Web. Et ce, même si avant de contribuer à cet exploit mondial il n’avait jamais spécifiquement travaillé sur une highline. "Pour moi, tout l’intérêt était justement de se diversifier et d’apprendre de nouvelles choses." Mais plus encore de partager. Ainsi le pompier namurois, qui a participé à cet événement sur ses jours de congés, estime que certaines compétences acquises dans l’organisation du Grimp Day pourraient être mises à profit par l’association. "Et puis, c’est l’occasion de faire pas mal de contacts. Un jour on pourrait peut-être aller s’entraîner chez l’un ou chez l’autre, échanger sur nos expériences et des techniques tout à fait particulières."