La Grange d’Hamois rouvrira le 9 juin

Les travaux aujourd’hui terminés, ils annoncent que leur réouverture se fera le 9 juin prochain. Si au départ la réouverture fut annoncée pour le 11 avril, quelques soucis avec Ores ont retardé l’événement. "On manquait de puissance électrique sur la ligne. Ça nous a coûté énormément d’argent, il fallait ouvrir une tranchée et nous raccorder avec un nouveau câble. On était prêts à la date, mais pas eux" , exprime Grégory Gillain.

Le restaurant changera de nom et deviendra "La Grange d’Hamois". "On a récupéré tout notre mobilier, ce sera exactement la même ambiance. On a gardé les murs en pierre et on a des murs en argile naturelle" , développe Grégory Gillain. Petit changement, la cuisine sera totalement ouverte sur la salle, permettant au chef et à son collaborateur de dresser devant les clients et d’interagir avec eux. À l’arrière du bâtiment, une terrasse accueillera les clients durant les beaux jours dans un cocon naturel.

Des produits locaux de saison

Tant l’équipe que la cuisine proposée seront exactement les mêmes qu’auparavant, avec toujours cette envie de travailler des produits locaux de saison. "Je vais en profiter pour travailler les asperges. On travaille beaucoup avec la ferme du Sacré-Cœur à Natoye, qui sera maintenant à 3 km de chez nous. Elle nous fournit tous nos produits laitiers: lait, beurre, yaourt et œufs. En saison, nous prenons les fraises là-bas. Nos fromages, eux, viennent du Bonheur est dans le pré à Ciney" .

La clientèle aussi est locale. Elle a guetté leur réouverture. "J’ai une clientèle fidèle qui nous attend. Beaucoup sont sur les starting-blocks pour réserver. J’ai déjà pris quelques réservations par mail. Ça me rassure" , confie le chef.

Les réservations ont officiellement été ouvertes cette semaine: 083 22 05 49 ou www.lagrangedhamois.be