La Commune de Vresse mise sur des ponts et passerelles pour découvrir la Semois

Il y a quelques jours, une passerelle éphémère était installée pour la première fois au lieu-dit Kelhan. Réalisée entièrement par les ouvriers communaux elle est située à proximité de la réserve naturelle de Bohan-Membre. Cette réserve d’une superficie de 177 ha présente quelques panoramas remarquables comme le point de vue du Jambon, le ravin du Sautou, le Châtelet, la Table des Fées ou encore la Cheminée. Sa faune et sa flore sont remarquables et méritent le détour. Le chef de service François Glemot qui est à l’origine de la conception de cette passerelle en explique le principe: " Cette passerelle éphémère, on en parle depuis quelques années déjà. Il fallait proposer quelque chose de différent du pont de claies qui fait la fierté du village de Laforêt. J’ai imaginé de réaliser une structure plus massive en utilisant du sapin issu de nos forêts communales. Le défi était de permettre aux kayaks de continuer à passer ". Ce nouvel ouvrage long d’une quarantaine de mètres était le chaînon manquant pour terminer la boucle qui permet de rejoindre les deux villages de Membre et Bohan par les deux ouvrages exceptionnels que sont la passerelle éphémère d’une part et le pont cassé réhabilité en prolongement d’un tunnel de 220 m d’autre part.

Le pont de claies de Laforêt

Ce lundi 23 mai, c’est un autre élément du patrimoine local qui a retrouvé sa place à Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie. Dès le lever du soleil, les ouvriers communaux et du Centre Touristique et Culturel de Vresse prenaient la direction de Laforêt pour procéder au montage du pont de claies. D’une longueur de 70 m, il est constitué de panneaux tressés de branches de noisetier. Ceux-ci sont fixés sur des perches en sapin posées sur des piliers en bois placés à même le lit de la rivière. Cette structure est renforcée par deux câbles qui la retiennent d’une rive à l’autre. Ce pont, tout comme la passerelle éphémère, sera monté chaque année au début de la saison touristique et démonté à l’approche de l’hiver ou suivant les conditions météorologiques. Si autrefois ce pont de claies avait pour but de permettre aux habitants de rejoindre l’autre rive pour y effectuer les récoltes de tabac notamment, sa vocation actuelle est purement touristique et il draîne de nombreux visiteurs. Un compteur devrait prochainement y être installé afin de permettre de chiffrer le nombre de personnes qui l’empruntent chaque année.