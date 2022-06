Dossier Night and Day au tribunal du travail: «le nom de la société sali avant les débats»

Heures supplémentaires non payées, obligation de suivre une formation préalable de vingt heures qui n’est ni déclarée ni rémunérée, un travail de nuit qui est effectué en dehors du cadre légal…La liste des reproches formulés par l’auditorat du travail à l’encontre de la chaîne des magasins "Night and Day" est longue.Et l’auditeur ne semble pas manquer de "biscuits".Mais c’est finalement procédure civile et non pénale qui a été privilégiée. Le dossier ne pourra d’ailleurs plus rebondir devant le tribunal correctionnel.Aucune condamnation pénale ne pourrait venir éventuellement sanctionner les agissements de la société et de ses dirigeants. Rappelons aussi une évidence: à l’issue des débats, le tribunal du travail pourrait aussi parfaitement estimer qu’il n’y a aucune irrégularité dans les manières de faire de la chaîne aux cent magasins.