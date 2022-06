Dinant: La majorité va officiellement se rabibocher ce soir

Mais voilà que les choses bougent. Alex Miskirtchian vient de changer d’avis. Il a finalement signé le nouvel avenant au pacte de majorité. En coulisse, il nous revient qu’un travail colossal a dû être abattu pour parvenir à calmer les "électrons libres" ou "balles magiques" comme certains les surnomment. Malgré tout, Laurent Brion n’en démord pas. Si Alex Miskirtchian a fini par se laisser convaincre de "rentrer dans le rang", son colistier, lui, se détache encore un peu plus de son "équipe" et donc, du groupe majoritaire autour de la table du conseil communal.

Pour "sauver" la majorité, il était aussi nécessaire que le groupe PS entre à nouveau dans la danse et retrouve confiance. Cela semble chose faite. Il nous revient que JeanBriot et Alain Rinchard ont signé l’avenant au pacte et que ce dernier deviendra échevin (du Tourisme et du Commerce, comme son prédécesseur Laurent Belot).

La majorité initiale se reconstituera donc ce soir, au terme d’une réunion durant laquelle quelques derniers détails seront réglés. Mais tout semble sur des rails, d’après nos interlocuteurs. "On a les signatures nécessaires pour faire passer le document", nous dit-on.

Dans quel espritrepartira cette nouvelle majorité, toujours dirigée par le bourgmestre en place Thierry Bodlet? Avec quels projets? C’est encore un autre débat.

Une fois l’avenant officiellement déposé, il devra être soumis au vote à la mi-juin, lors d’une séance du conseil communal. Encore une autre étape à franchir pour la majorité rafistolée.