Dinant: la majorité s’est officiellement rabibochée, Alain Rinchard sera échevin

Mais voilà que les choses ont bougé. Alex Miskirtchian a changé d’avis. Il a finalement signé un nouvel avenant au pacte de majorité. En coulisse, il nous revient qu’un travail colossal a dû être abattu pour parvenir à calmer les "électrons libres" ou "balles magiques" comme certains les surnomment. Malgré tout, Laurent Brion n’en démord pas. Si Alex Miskirtchian a fini par se laisser convaincre de "rentrer dans le rang", son colistier, lui, se détache encore un peu plus de son "équipe" et donc, du groupe majoritaire autour de la table du conseil communal qui le considère désormais comme faisant partie de l’opposition.

Pour "sauver" la majorité, il était aussi nécessaire que le groupe PS entre à nouveau dans la danse et retrouve une certaine confiance. C’est chose faite. JeanBriot et Alain Rinchard (les conseillers qui ont remplacé Laurent Belot et Audrey Bernard à la suite de leur démission en octobre 2021) ont signé l’avenant au pacte.

Avec cet accord, Alain Rinchard entre au collège. Il devient échevin du Tourisme, du Commerce et des Affaires économiques (il reprend les compétences de son prédécesseur, Laurent Belot).

Un communiqué ce mercredi soir

La majorité initiale "dans l’intérêt des concitoyens dinantais, avec un souci d’apaisement et de sérénité au sein de l’administration communale" , peut-on lire au travers d’un communiqué de presse adressé mercredi soir par le bourgmestre Thierry Bodlet (ID!), s’est donc reconstituée, au terme d’une réunion réunissant les trois groupes politiques (Intérêts Dinantais, Dinant Autrement et Dinant).

Dans quel espritrepartira cette nouvelle majorité, toujours dirigée donc par le bourgmestre en place Thierry Bodlet? Avec quels projets? C’est encore un autre débat.

Une fois l’avenant officiellement déposé, il devra être soumis au vote à la mi-juin, lors d’une séance du conseil communal. Encore une autre étape à franchir pour la majorité rafistolée.

Oserait-on écrire: tout ça pour ça!