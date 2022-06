Des élèves de l’IATA illustrent un roman

Une quinzaine d’élèves de l’IATA ont réalisé un projet de couverture pour La Valse de l’Espoir , dernier roman de Claude Raucy, paru dans la collection "La Traversée" des éditions Weyrich. Pour entamer cette aventure collective, chacun des jeunes participants a parcouru le manuscrit de l’écrivain avant de concevoir plusieurs illustrations, inspirées de cette histoire d’amour entre une enseignante et un violoniste des rues. Parmi les œuvres réalisées, c’est la couverture de l’étudiante Isaline Slooven qui a été sélectionnée par le jury composé d’apprenants à la lecture et l’écriture. Une création qui n’a pas non plus laissé indifférent l’auteur du texte lui-même. " À l’origine, le titre de mon roman devait être “La Veste avec des fraises” puisque le personnage principal porte ce type de vêtement , relate Claude Raucy. J’ai donc trouvé formidable que cette étudiante parvienne, à travers son image, à associer l’intérieur d’une fraise à un violon. " Plus que sa sélection lors du concours, Isaline a surtout trouvé cette expérience enrichissante grâce à la participation de ses condisciples de la section "métiers de la publicité": " J’étais entourée de camarades géniaux qui, comme moi, ont tous été sensibles au sujet de l’histoire ." En résulte une quarantaine d’illustrations que le public a pu découvrir, jeudi et vendredi dernier, durant les journées portes ouvertes de l’IATA. Des œuvres qui seront aussi visibles, en fin d’année, lors d’un salon itinérant à la chapelle Saint-Berthuin de Malonne.