Assesse: leur savon noir désormais disponible dans les supermarchés

Privilégiant d’abord les commerces en circuit court, le duo a longtemps hésité avant d’entamer l’aventure en grande surface. " Ce n’était pas prévu dans notre philosophie de départ , reconnaît Jean-François. Toutefois, nous devons pouvoir vivre de ce projet et aller encore plus loin dans cette économie circulaire. " Grâce à cette visibilité supplémentaire, les entrepreneurs espèrent doubler cette année leur chiffre d’affaires.

Réduction de l’impact carbone

Les deux amis d’enfance se disent sensibilisés par le développement durable et promettent un produit respectueux de l’environnement et sans risque pour la santé. " Le but, c’est de réduire l’impact carbone en utilisant des ingrédients proches de chez nous et sans substances nocives , assure Jean-François Eloin. Nous sommes convaincus que les changements climatiques actuels peuvent être une opportunité pour amener des solutions aux consommateurs afin d’y remédier. "

Aventure à temps plein

C’est lors d’un stage d’entreprenariat, en 2017, que Jean-François et Adrien sont confrontés, pour la première fois, à un produit de lessive à base de cendres. Durant leur apprentissage, ils découvrent alors que l’hydroxyde, contenue dans ces résidus, permet la fabrication de savon noir lorsqu’elle est mélangée à de l’huile de colza.

Deux ans plus tard, en pleine reconversion professionnelle, ils fondent leur société LaverVert et entament la fabrication du Savon noir de Namur. " Mon garage est devenu notre atelier, que l’on a aménagé avec du matériel de récupération ", raconte J. F. Eloin.

Investi désormais à temps plein dans cette activité, le binôme espère bientôt ne recourir qu’à des ingrédients 100% locaux: " À travers notre démarche environnementale, on aimerait encore que toutes nos matières premières soient namuroises. "