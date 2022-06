À 100 ans, le Corso de Jambes fait des petits

Organisé par la Ville de Namur, le Corso a quelques souvenirs en mémoire, de préférence en argentique, voire même en noir et blanc. Afin de renouer avec l’histoire de cet événement, un concours sous forme de jeux de piste a été concocté par l’association des commerçants et l’APN (Archives Photographiques Namuroises). Les trésors sont à découvrir dans les vitrines de la vingtaine de commerces participants et devraient permettre de répondre à un questionnaire en lien avec les photos exposées. À la clé: des cadeaux.

Le Corso des petits

Autre façon de renouer avec la ville: " Jambes en fête ", soit deux visites guidées, à vélo (dimanche) et à pied (lundi), concoctées par l’office du tourisme. Une belle façon de découvrir les passés agricole, industriel mais aussi religieux et artistique qui ont contribué à son évolution. Réservation et paiement (5 €/adulte; 2,5€/étudiant et gratuit pour les moins de 12 ans), avant le 4 juin (081246449 ou info@visitnamur.eu )

Afin de permettre aux familles de profiter, les festivités tablent sur une "première": l’organisation d’un Corso Kid’s. Celui-ci se tiendra le 4 juin, de 10 à 18h, au parc Reine Astrid. Châteaux gonflables, jeux en bois, grimage, théâtre de marionnettes et théâtre tout court sont accessibles gratuitement. Le spectacle La Roulette à mille tours du Théâtre de la Cave sera joué à quatre reprises (11, 14, 15 et 16h).

Le pont de Jambes sera le point de convergence le dimanche 5 juin, à partir de 21h jusqu’à 23h avec, à proximité, le groupe de cover Originam’s et, dans la foulée, un feu d’artifice tiré au départ du pont. Feu d’artifice dont on annonce que le son sera contenu. Néanmoins, la journée par excellence, se déroule le lundi. En guise d’apéritif, dès 10h, les fanfares et harmonie pour un retour aux sources orchestré par le Comité central de Wallonie.

Ensuite, place au Corso, proprement dit, au départ du parc Reine Astrid, dès 14h. Pour l’animer, les régionaux de l’étape: les Masuis et Cotelis jambois, les 40 Molons, les échasseurs, les géants namurois et les Bragards (et leurs confettis). Ils seront épaulés par les Chinels de Fosses mais aussi des groupes en provenance de Liège, Vielsalm, Flandre avec Vredom et ses jeux de drapeaux. Plus "exotiques": des formations en provenance des Pays-Bas, de Pologne et de Hongrie. Au total, ce ne sont pas moins de 20 groupes qui seront présents. Ils seront accompagnés des enfants des écoles de Jambes qui distribueront des fleurs.