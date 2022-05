Le feu s’est communiqué à un hangar voisin du tas de fumier. Les pompiers de la zone NAGE sont intervenus rapidement et en force, avec plusieurs auto-pompes et citernes venues des casernes de Gembloux, Eghezée et Namur. Ils ont pu empêcher que le sinistre s’étende aux autres bâtiments des écuries, mais le hangar est détruit et l’ensemble de la réserve de foin qu’il contenait a brûlé. Il n’y a pas eu de blessé ni humain, ni animal.