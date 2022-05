Namur: la tortue de Jan Fabre ne bougera pas, les opinions non plus

1. Une action symbolique Le collectif féministe BADASS a opté pour un rassemblement devant l’hôtel de ville, à quelques minutes du début de la séance. Une quinzaine de militants étaient présents dont plusieurs avaient les yeux bandés et le visage recouvert d’un maquillage doré. Des codes visuels qui rappellent la tortue de Fabre, sans équivoque. Comme les slogans affichés sur les calicots : «Ne fermons pas les yeux sur les violences», «Impossible de séparer l’homme de l’artiste.»

2. Une interpellation et une carte blanche Florence Vandamme souscrit aux arguments du collectif. Elle a cependant choisi le canal officiel pour se faire entendre et interpeller les élus en direct. «Le remplacement de Searching for Utopia (NDLR le nom de l’œuvre de Fabre) n’est-il pas l’option la plus cohérente? Cela permettrait d’avoir un positionnement fort de la Ville de Namur dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.»

Selon Florence Vandamme, il est impossible de séparer l’artiste de l’œuvre. «Elle représente Jan Fabre chevauchant une tortue. Dans notre culture, le métal doré et la position surplombante sont associés au pouvoir et à la valorisation. Jan Fabre ainsi représenté jouit donc d’une position extrêmement flatteuse.» La citoyenne reprend mot pour mot un extrait d’une carte blanche prônant le retrait de la tortue et initiée par les militants féministes. Elle est appuyée par d’autres. Parmi la trentaine de signataires du document, on retrouve notamment le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, la CSC Namur-Dinant, le MOC de Namur et quelques commerces comme la boutique Ram’Dam ou la parfumerie NeZ Zen.

3. Une motion Le dernier coup de semonce a été tiré par l’opposition. Le PS a mis les formes en déposant une motion soumise au vote des conseillers. Le texte doit acter «le retrait de l’œuvre de Jan Fabre […] actuellement mise en évidence sur l’écrin patrimonial de la citadelle et surplombant le centre de la Ville de Namur», a lu Nermin Kumanova. Pour les socialistes, la théorie qui vise à séparer l’homme de son œuvre ne tient pas la route dans le cas du sculpteur flamand. «Cela cache un mécanisme de domination sociale et genrée», a ajouté la conseillère PS. Et de préciser que malgré ça, la tortue a désormais détrôné l’escargot comme emblème de Namur. Après un vote nominatif, seul le PTB et Françoise Kinet (indépendante) ont soutenu le texte du PS. Pierre-Yves Dupuis (DéFI), Anne Hubinon et Caroline Quintero (Écolo), se sont abstenus. Dans l’espoir de rabibocher tout le monde, Françoise Kinet (indépendante) a quant à elle proposé deux alternatives au déboulonnage : soit ne retirer que le personnage qui chevauche la tortue, soit profiter de la période de 18 mois pour envoyer la sculpture à l’entretien.

4. Une réponse «Agir de manière juste est un art délicat», a réagi Maxime Prévot (les Engagés). Le bourgmestre a souligné le fait que Namur a pris les mesures les plus fortes à l’encontre de Fabre, à l’échelle du pays. Même si, a-t-il ajouté, «les gestes posés n’étaient pas ma volonté spontanée. Ils respectent la pluralité des sensibilités au sein collège». On ne retirera donc pas la tortue. Cela vaut pour le reptile de Fabre et pour toute autre œuvre dont l’auteur aurait été condamné par la justice. «Je continuerai de prôner l’art et de le distinguer de ses créateurs», a insisté le mayeur.

Une position qui n’atténue en rien la volonté du collège de lutter contre toutes les formes de violence, a-t-il assuré. Pour autant que le combat soit pertinent. «On ne fera pas grandir cette cause en déboulonnant des statues mais davantage en intensifiant le travail préventif, en faisant évoluer les esprits et les comportements de chacun dans son quotidien. Retirer la statue n’empêchera pas quelqu’un de porter un coup à sa femme, ne dissuadera pas un salaud de criminel de commettre un viol.»