Les exposants en tous genres, venus des quatre coins de Belgique et même de France, ont présenté leur savoir-faire, leurs idées et surtout leurs conseils pour décorer, améliorer, entretenir et agrandir le jardin. Comme pour les fromages belges, on y trouve de tout, des plantes et des fleurs bien sûr, mais aussi des bijoux, des sacs en cuir, des fabricants de savon ou d’huiles de massages, sans oublier les meubles de jardin à tous les prix, des outils et des décorations diverses.

Mais ce n’est pas tout. À chaque coin de sentier et principalement dans l’allée principale, on trouvait les traditionnels stands gastronomiques, avec beaucoup d’habitués, situés pour la plupart aux mêmes endroits chaque année.

Mais la responsable des produits de la fromagerie de Chertin, à Falaën, se sentait un peu seule. Elle était, chaque année, la voisine directe de Freddy Demaret qui présentait ses divers apéritifs et liqueurs de la Molignette aux diverses saveurs.

Seulement voilà: tout a une fin, Freddy a décidé, après de nombreuses années, de prendre un peu de bon temps. "Il faudra s’y faire" , nous confiait la fromagère.

À ce jardinature, on y vient beaucoup en famille et pendant que les parents font leur choix, discutent et comparent les prix, les enfants profitent de la plaine de jeux, mise à leur disposition.

Deux jours de détente, de plaisir des yeux, du palais et des rêves des longues soirées d’été.