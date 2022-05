La Ville de Namur rachète une parcelle potagère à Salzinnes

Situé à proximité du quartier des Balances, le Bosquet potager est un lieu discret et hors du temps au cœur de Salzinnes. Sur place, entre 35 et 40 personnes, issues des rues avoisinantes, se partagent 90 parcelles individuelles, réparties sur 63 ares, afin d’y cultiver légumes, plantes ou fleurs. Le tout dans une optique de respect de l’environnement et de développement durable. " La charte, qui régit le fonctionnement de notre association, a pour principe de base la non-utilisation de produits chimiques « , relate Philippe Vanhal, membre de l’équipe de coordination.