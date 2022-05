La Commune d’Yvoir veut tout faire pour garder la banque Belfius

Il rappelle qu’elle est la plus ancienne, installée dans les années 60, aujourd’hui avec pignon sur rue, en plein centre d’Yvoir: "Fermer une agence bancaire, c’est prendre une option stratégique lourde de sens. C’est prendre la responsabilité de se couper d’une partie d’une clientèle par nature hétérogène. C’est décider que les clients, quels qu’ils soient, doivent s’adapter à une nouvelle donne."

Pour le conseiller, cette orientation ne répond pas à ce qu’une banque doit assumer comme engagements vis-à-vis de sa clientèle, d’autant que cette banque est historiquement celle du développement local.

"Le lien humain de proximité est un élément fondamental qui doit rester une priorité absolue pour les responsables communaux mais aussi pour une banque qui a été et doit rester la banque des communes et proche de la population." Et de rappeler le rôle des élus de travailler ensemble pour le bien des citoyens. Jean-Pol Boussifet a souhaité que le conseil mette tout en œuvre pour maintenir l’agence bancaire Belfius d’Yvoir mais aussi les distributeurs de billets qui y sont installés.

Le conseiller a rappelé que cette agence, fortement fréquentée, occupe un espace central stratégique, entre Dinant et Namur, pour une population d’Yvoir et d’Anhée de plus de 18.000 habitants. Il faut aussi prendre en compte la présence proche des Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, deux centres de 450 candidats réfugiés, du collège Saint Paul de Godinne, de la brasserie du Bocq de Purnode, d’un parc résidentiel, des secondes résidences et des commerces de proximité.

Faciliter les contacts

Le bourgmestre Patrick Evrard a expliqué la philosophie qui va être suivie pour l’extension de la maison communale. L’ancien arsenal des pompiers permettra un contact direct des habitants avec les services comme la population, l’état civil, l’urbanisme. Il pourrait aussi y avoir une salle de réunion et un réfectoire, ainsi qu’un local d’accueil général de la commune et du tourisme. L’estimation des travaux est d’1,6 million.