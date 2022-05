Incendie à Rochefort: Roch4recycling était dans l’attente d’un permis d’exploitation

Le propriétaire ne le cache pas, comme l’ont indiqué nos confrères de Matélé: il ne possède pas de permis d’exploitation pour ce hangar de stockage. "Mais il est important de souligner que la demande a été envoyée au mois de février à la Commune. J’étais donc dans l’attente de recevoir mon permis. Cette nouvelle entreprise fait partie d’un plan de réduction des risques à la suite de l’incendie de déchets sur le site de CETT Monseu en 2020." Sans autorisation, il ne pouvait pas entreposer de déchets dans ce hangar. Il s’expose donc à des poursuites judiciaires même si l’incendie a été considéré comme accidentel par le parquet de Namur. "Je ne pense pas. Je démontrerai ma bonne foi. Si j’avais déposé ces billes de plastique, qui est une matière première qui ne présente aucun danger, dans les entrepôts de CETT Monseu, nous aurions fait face à une énorme catastrophe. Plus grave qu’il y a deux ans alors que là, je possède toutes les autorisations…"

Deux raisons

Thomas Monseu justifie son choix de lieu de stockage pour deux raisons: "Tout d’abord, ce n’était pas un déchet qui devait être trié ni traité puisque les billes de plastique sont une matière première. Il n’y a aucun risque qu’elles s’embrasent. Ensuite, l’idée était de soulager le stock du site CETT Monseu où sont entreposés des déchets comme du bois, du plastique, des briquaillons et encombrants." En cette période de l’année, les déchets arrivent à la pelle sur le zoning de Rochefort. "Nous captons plus de déchets que ce qui peut être capté par nos incinérateurs. Nous avons donc décidé d‘entreposer une petite partie dans le hangar de Roch4recycling où une machine permet de les emballer et, par conséquent, d’éviter un phénomène de combustion puisque ce procédé permet de couper l’arrivée de l’oxygène."

Mais un incendie s’est tout de même déclaré vendredi en fin d’après-midi. "Il y avait une odeur bizarre qui se dégageait des big bags de billes de plastique. Les trois premiers ne présentaient aucun problème. Quand j’ai ouvert le quatrième, de la fumée se dégageait d’un bloc compact de billes. J’ai directement appelé les pompiers. Je n’imaginais pas que ça prendrait feu!" Le gérant souligne un autre problème qui touche toutes les sociétés du genre. "Le problème, c’est que je n’ai aucun pouvoir pour contrôler ce que les entreprises m’apportent comme déchets. Nous sommes obligés de faire confiance. Si quelqu’un planque un produit inflammable dans le fond d’un sac, je ne peux pas le voir. Aujourd’hui, des analyses sont encore en cours pour découvrir ce qui a déclenché l’incendie."

Thomas Monseu insiste, s’il n’avait pas stocké ces déchets dans le hangar de Roch4recycling, l’incendie aurait été catastrophique. "Puissance 20000 (sic) par rapport à ce que nous avons vécu vendredi. C’est le deuxième incendie qui touche nos entreprises mais ce n’est pas un phénomène qui se produit uniquement chez nous." Il faut désormais évacuer les déchets qui ont pris feu. "Il ne faut pas croire que je retoucherai 1 € de l’assurance. Un déchet ne peut être assuré. Lorsqu’il brûle, il ne vaut plus rien. Et en plus, ça me coûte de l’argent de tout évacuer…"